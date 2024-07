Sponsor: EA Sports sostituisce Konami in casa SSC Napoli

Electronic Arts Inc. e SSC Napoli hanno annunciato una partnership esclusiva e pluriennale che porterà la SSC Napoli ad essere completamente integrata in EA Sports FC, includendo FC MOBILE e FC Online (fino alla scorsa stagione gli azzurri erano legati al concorrente Konami, che titolava e sponsorizzava anche il centro di allenamento del club, nda).

“La SSC Napoli è un club con un retaggio incredibilmente forte all’interno del calcio italiano e mondiale, e siamo entusiasti di darle il benvenuto in EA SPORTS FC“, ha dichiarato James Taylor, Director of FC Football Partnerships. “È un momento emozionante per noi, per avvicinare i fan ai giocatori e al club che amano, sapendo l’enorme ruolo che il calcio gioca nella cultura napoletana“.

La partnership tra SSC Napoli ed EA SPORTS FC infatti va oltre il semplice gioco, l’obiettivo sarà quello di stimolare creativamente molti universi, dal lifestyle alla street art, fino alle ultime tendenze musicali. La voce di Geolier, superstar del rap internazionale e tifoso della SSC Napoli, suggella l’annuncio della collaborazione. (fonte: SSC Napoli)