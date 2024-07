Il Cesena FC (Serie BKT) presenta le nuove maglie gare (stagione 2024/25)

In attesa dell’inizio del Campionato di Serie BKT 2024/2025, il Cesena FC stasera ha svelato le nuove maglie home e away firmate Erreà che rappresentano un equilibrio di tradizione, modernità ed eleganza per affrontare la stagione dentro e fuori le mura dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

Dopo l’esaltante cavalcata della scorsa stagione, quindi, la partnership tra il Cavalluccio ed il brand di sportswear emiliano prosegue e si consolida con reciproca soddisfazione per celebrare il ritorno in cadetteria dei bianconeri.

La prima maglia è una celebrazione del bianco, colore storico e simbolo di continuità per il club. Questo modello classico è arricchito da una striscia verticale centrale con effetto pixelato, che aggiunge un tocco di modernità alla sobria eleganza della maglia.

La maglia away, elegante nel suo colore nero, alterna i colori rispetto alla casalinga. Il design mantiene solo la striscia verticale centrale con sfumature pixelate.

Entrambe le maglie vantano maniche raglan e bordi in contrasto, completati da un elegante colletto sottile, e dall’hashtag ufficiale del Club, #DAIBURDEL, ricamato nella parte posteriore del collo, tipico tratto distintivo del popolo romagnolo.

Realizzate con il tessuto Mundial, queste maglie offrono una vestibilità semi-aderente e un effetto “seconda pelle” pensato per massimizzare le performance in campo. La morbidezza del tessuto e la costruzione a doppia foratura, caratterizzata da microfori, garantiscono una ventilazione ottimale e una regolazione perfetta della temperatura corporea, supportando i giocatori nelle sfide più intense della stagione.

“Siamo felici di affrontare la prossima stagione insieme al nostro sponsor tecnico Erreà, – ha commentato il Direttore Generale del Cesena FC, Corrado Di Taranto – con il quale è nata una partnership solida e fondata sugli stessi valori. Per la prima volta, inoltre, le divise di quest’anno sono lo specchio di un progetto comunicativo e di brand identity sviluppato all’interno del Club, rispetto al quale la presentazione delle maglie funge da elemento fondamentale e trainante. Mi preme poi evidenziare la vicinanza dei nostri main sponsor, e.co. e 1 Attimo in Forma, il cui sostegno è per noi fondamentale. Il fatto che queste due realtà, leader nazionali nei rispettivi campi di attività, abbiano scelto di affiancare il proprio brand a quello del Cesena FC è motivo di orgoglio per tutto il Club.”

“Il ritorno del Cesena in Serie B è un traguardo fantastico, – ha dichiarato il Presidente di Erreà, Angelo Gandolfi – frutto del duro lavoro e della dedizione di tutti: giocatori, staff tecnico e dirigenza. Come sponsor tecnico, per il secondo anno consecutivo, siamo entusiasti di essere a fianco della squadra. Auguro al Cesena un anno pieno di soddisfazioni e successi. La stagione in Serie B sarà sicuramente impegnativa, ma con la stessa grinta e spirito dimostrato fino ad ora, sono certo che affronteranno al meglio tutte le sfide che incontreranno. Forza Cesena!”

Oltre al marchio Erreà su entrambe le maglie sono presenti i loghi dei due main partner del Club bianconero per la stagione sportiva 2024/2025, E.CO Energia Corrente, front e back jersey sponsor, e 1 Attimo in Forma, sleeve jersey sponsor.

E.CO. Energia Corrente nasce nel 2007 a Cesena ed è una delle principali realtà del settore dell’energia in Emilia Romagna, e ha clienti in tutta Italia, tra famiglie e imprese, alle quali assicura la fornitura di energia, gas ed energia verde certificata. “Il richiamo è stato forte – commenta l’Amministratore Delegato di Energia Corrente Vincenzo Maria De Rosa – in Romagna c’è tanta passione per il Cesena e da azienda del territorio, abbiamo colto con entusiasmo questa opportunità. E l’abbiamo fatto rispondendo con una presenza importante, ricoprendo il doppio ruolo di front e back jersey sponsor. Per l’occasione abbiamo aggiornato anche i colori del nostro logo, richiamando energie inesauribili come quelle rinnovabili, ispirandoci al sole ed al mare, elementi positivi di questa terra. C’è poi tutto l’entusiasmo per la riconsegna alla città di un rango sportivo che le spettava. Le ambizioni sono alte come è giusto che siano quando società, tifoseria e territorio sono accomunati dalla stessa solida passione. A cui come Main sponsor abbiamo voluto fortemente contribuire.”

1 Attimo in Forma è un’azienda leader a livello nazionale nel settore dell’healthy food e del benessere personale, specializzata nella realizzazione di prodotti per l’integrazione alimentare a contributo proteico quali barrette, biscotti, granole e creme spalmabili.

“Essere presenti sulle nuove divise del Cesena FC in una stagione così importante per il club – sostiene Cristiana D’Alessio, CEO di 1 Attimo in Forma – è per noi un motivo di orgoglio. Questa partnership riflette il nostro impegno nei confronti del benessere e della salute, valori che desideriamo trasmettere attraverso lo sport e l’alimentazione sana, soprattutto ai giovani. Come azienda che produce barrette energetiche e prodotti per il fitness, abbiamo scelto di mettere il nostro logo sulle maglie di una squadra come il Cesena perché crediamo che il calcio sia un veicolo ideale per promuovere uno stile di vita attivo e sano. Desideriamo ispirare le nuove generazioni ad uno stile di vita equilibrato e consapevole. Crediamo che il calcio, e lo sport in generale, siano veicoli fondamentali per diffondere questi principi. Siamo quindi entusiasti di poter contribuire con la nostra presenza alla continua crescita del Cesena FC, che incarna perfettamente i valori in cui crediamo.”