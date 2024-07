All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la Frecciarossa Supercoppa 2024

Sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la sede della Frecciarossa Supercoppa 2024 Presented By Unipol, in programma per sabato 21 e domenica 22 settembre.

L’evento della LBA inaugurerà la nuova stagione 2024-25 e vedrà in semifinale i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano sfidare l’Umana Reyer Venezia mentre il Napoli Basket, vincitrice dell’ultima edizione della Frecciarossa Final Eight, affronterà la Virtus Segafredo Bologna.

L’Unipol Arena è stata negli ultimi anni sede di prestigiose competizioni sportive, come la Coppa Davis di tennis, confermandosi come impianto polifunzionale e adeguato ad ospitare eventi di prestigio.

Nei prossimi giorni verrà definito il calendario con gli orari delle partite e sarà attiva la piattaforma di ticketing Vivaticket dove acquistare i biglietti per l’evento. Inoltre, grazie all’offerta “Speciale Eventi” di Frecciarossa, il treno Alta Velocità di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS), gli amanti della pallacanestro in possesso dei biglietti di una o più partite possono viaggiare sulle Frecce da e per Bologna con sconti fino all’80% rispetto al prezzo Base: basterà inserire il codice SCBOLOGNA24 in fase di acquisto.