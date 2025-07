Sponsor – Betano si lega all’immagine del Bayern Monaco in Bundesliga1.

L’operatore di gioco Betano, con sede in Grecia, diventa sponsor e partner ufficiale del Bayern Monaco (Bundesliga1) per le prossime due stagioni calcistiche. Per il marchio ateniese di proprietà di Kaizen Gaming si tratta di un altro risultato importante dopo la recente partnership con il Mondiale per Club (FIFA) e quella con Europa League e Conference League (UEFA), attiva dal 2024.

Come riporta Sbc News, George Daskalakis , amministratore delegato di Kaizen Gaming, ha commentato l’accordo: “Oggi si apre un nuovo entusiasmante capitolo per Kaizen Gaming e Betano – ha dichiarato – uniamo con orgoglio le forze con il Bayern Monaco. Quando abbiamo iniziato il nostro viaggio potevamo solo sognare di collaborare con uno dei club più iconici del calcio mondiale. Questa partnership riflette i progressi compiuti dalla nostra azienda, con Betano ora riconosciuto tra i migliori marchi di gioco e scommesse online al mondo”. (fonte: Agipronews)