La strategia marketing di SELA, main sponsor di maglia del Newcastle United (EPL).

(di Valerio Vulpis) – La stagione 2025/26 sarà l’ultimo anno (in attesa di un eventuale rinnovo) del marchio Sela (nella foto in primo piano il logo aziendale) sulla maglia del Newcastle United (club della English Premier League). La partnership tra le due realtà è stata formalizzata nel 2023 (con un investimento globale di oltre 28 milioni di euro) e prevede che il nome “Sela” sia ben visibile sulla parte anteriore delle maglie del club. La realtà saudita (con quartier generale a Jeddah) è un’organizzazione che si occupa principalmente di esperienze e destinazioni turistiche. Negli ultimi anni ha anche organizzato eventi di alto profilo, come incontri di boxe internazionali.

In questi primi due anni di contratto il Newcastle United ha elogiato Sela (di proprietà del PIF, Public Investment Fund, lo stesso che detiene il controllo della società di calcio britannica) per il suo impegno nei confronti dei tifosi e per la visione ambiziosa di espandere i propri marchi a livello globale. L’organizzazione araba, a sua volta, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei tifosi per il Newcastle United FC (NUFC) e ha espresso l’intenzione di lavorare a stretto contatto con il club per migliorare l’esperienza dei fan allo stadio.

La partnership tra Sela e Newcastle United (nella prossima stagione, da ottimo quinto in classifica, parteciperà alla fase a gironi della UEFA Champions League) è stata riconosciuta come la partnership calcistica di maggior successo a livello mondiale nel 2024, secondo la società Sports Industry Group. Sela ha anche lanciato una campagna chiamata “Unsilence The Crowd” che utilizza la tecnologia aptica per aiutare i tifosi non udenti a sentire l’atmosfera delle partite allo stadio.

La compagnia saudita di sport e intrattenimento Sela inoltre ha aperto, negli ultimi mesi, un ufficio nella capitale britannica con il supporto di Sir Keith Mills, veterano di Londra 2012. Sela inoltre ha organizzato l’incontro di boxe tra Anthony Joshua e Daniel Dubois a Wembley lo scorso anno.

Il lancio rappresenta l’espansione internazionale di un’azienda con una presenza sempre più rilevante nel Regno Unito. Il suo recente investimento nella nuova promozione pugilistica di TKO – rivale di Matchroom e Queensberry – dovrebbe rafforzare ulteriormente tale presenza.

Mills ha aiutato Londra a vincere la candidatura per le Olimpiadi del 2012 e ha lavorato insieme a Lord Coe per realizzare i Giochi britannici. In seguito ha collaborato con il principe Harry per gli Invictus Games.

Sela starebbe inoltre lanciando una nuova lega di basket, sostenuta da Maverick Carter, socio in affari della leggenda NBA LeBron James, con l’obiettivo di rivoluzionare lo sport creando franchigie a livello globale. A Londra, sempre l’azienda con base a Jeddah, sarà supportata da Origin Sports Group, la società di consulenza fondata dallo stesso Mills (focalizzata sul mercato dello sport-business a 360 gradi).