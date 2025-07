Politica – Il Parlamento italiano pronto a contrastare la piaga del match fixing.

E’ prevista per mercoledì 23 luglio la discussione in Aula alla Camera del Decreto Legge recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, da inviare al Senato con

scadenza 29 agosto 2025.

L’articolo 6 del testo rinnova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI. (fonte: Agimeg)