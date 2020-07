Spadafora (MinSport) e la polemica sui mandati nelle Federazioni

“Non è una riforma contro qualcuno e non stiamo minando l’autonomia dello sport, come qualcuno dice…Su 40 presidenti di Federazioni (FSN, nda) 16 stanno lì da quasi 30 anni, ben oltre i 3 mandati. Se hanno fatto bene sono contento, ma penso che lasciare dopo tanto tempo non sia scandaloso, un bravo dirigente deve anche preparare una successione“. – lo ha dichiarato su Facebook il ministro delle Politiche Giovanili e Sport, Vincenzo Spadafora (nella foto in primo piano), sul contenuto del testo unico dello Sport e sulla polemica legata al “limite” dei mandati nelle Federazioni.