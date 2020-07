FC Bayern campione tedesco dei social media nella stagione 2020 

In uno studio dell’Institute for Football Management (IFM), i campioni di Germania del Bayern Monaco hanno segnato 50 punti nell’indice dei social media (SMI) vincendo il titolo nazionale dei “social media” per la 2a volta dopo il 2018.

Nel complesso, FC Bayern ha raggiunto numeri record in questa stagione, in particolare sugli account di proprietà. Più di 51mila post sono stati pubblicati per informare i fan, per intrattenerli e per partecipare in prima persona agli eventi che coinvolgono il club bavarese. In totale, i campioni di Germania hanno intercettato 4,5 milioni di “nuovi” follower, raggiungendo una copertura di oltre 8 miliardi di contatti, generando, nel contempo, circa 350 milioni di interazioni con gli utenti.