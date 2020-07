Di Cintio (Dcf legal): La Serie A non rompe con Sky. Per il momento il segnale non viene sospeso

Non si va, come molti addetti ai lavori avevano previsto, al “braccio di ferro” tra Lega calcio Serie A e Sky. Niente segnale sospeso pertanto nonostante manchi all’appello il pagamento dell’ultima tranche della stagione in corso. Una decisione per certi versi equilibrata, ma soprattutto orientata a trovare un punto di incontro tra le parti.

“A questo punto dopo l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del tribunale di Milano, Sky ha appena 40 giorni per saldare le pendenze oppure per opporsi e, di fatto, dare corso alla battaglia legale in tribunale” ha dichiarato su LinkedIn l’avvocato bergamasco Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo (nella foto in promo piano).