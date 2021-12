Sorteggi Uefa Champions: tutto da rifare. Urna bis per conoscere gli accoppiamenti

Non era mai successo nella storia dei sorteggi Uefa. Oggi pomeriggio a Nyon infatti si è dovuto effettuare un sorteggio bis per conoscere gli accoppiamenti di Uefa Champions League.

Questa la nota dell’Uefa: “A seguito di un problema tecnico – ha spiegato l’organo di governo del calcio europeo su Twitter – con il software di un fornitore di servizi esterno che indica ai selezionati quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore tecnico nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League“.

E’ avvenuto ad esempio con l’Atletico Madrid, perché l’Uefa ha scambiato la pallina del Liverpool (che non poteva essere pescata in abbinamento con il club iberico) con quella del Manchester United: alla fine è stato estratto il nome del Bayern Monaco. Ricorsi in atto da parte di diversi club (tra questi l’Atletico Madrid e il Real Madrid).