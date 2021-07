Nuova maglia firmata Macron per il Karlsruher SC

Il Karlsruher SC, club tedesco che milita attualmente in 2.Bundesliga (dove, nella scorsa stagione, è arrivato sesto) e Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico del KSC, hanno presentato le nuova maglia ‘Home’ che ai colori e simboli del club unisce anche un messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente, grazie al tessuto utilizzato dal brand italiano per realizzarla: tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica.

La nuova ‘Home’, con collo a polo bianco in maglieria, è blu royal con dettagli bianchi sui bordi manica e sul fondo maglia. Il backneck interno è personalizzato con i colori e il logo del club e la scritta EIN STÜCK HEIMAT (Un pezzo di patria), mentre nel retrocollo è ricamata la scritta MEINE HEIMAT (La mia patria). La caratteristica grafica che contraddistingue il kit casalingo è data dal disegno, in stampa sublimatica e tono su tono, di una serie di raggi che partono da sotto il colletto, allargandosi sul petto verso il fondo maglia.

Sul petto a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore, lo stemma del Karlsruher SC. I pantaloncini sono blu royal con coulisse bianche e bande bianche laterali, i calzettoni sono blu royal con bordo superiore bianco e presentano anteriormente il Macron Hero e posteriormente l’acronimo KSC. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco micromesh assicura al capo una perfetta traspirabilità.

Una maglia dal design accurato e dalla grafica ricercata e che grazie alla condivisione di una filosofia completamente ‘green’ diventa anche importante messaggio di sensibilità nei confronti dei temi legati alla salvaguardia dell’ambiente. Macron crede fortemente nella sostenibilità dimostrando la propria green attitude e applicando alla propria produzione scelte tecnologiche di alto profilo e nel rispetto e protezione dell’ambiente. Scelte condivise pienamente dal club tedesco.