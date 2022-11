Sondaggio IPSOS: Mondiale di Calcio 2022, cosa ne pensano gli italiani

Si entra nel vivo dei mondiali di calcio 2022, che si concluderanno domenica 18 dicembre (si svolgono in Qatar), e, per la prima volta nella storia della competizione, le gare non verranno disputate in estate.

Un nuovo sondaggio d’opinione Ipsos rileva che, in media nei 34 Paesi considerati, più della metà degli intervistati (55%) prevede di guardare la Coppa del Mondo FIFA 2022. Tra i pronostici della squadra vincitrice dei Mondiali 2022 in Qatar, il 21% si aspetta che sia il Brasile. A seguire: il 13% sostiene che sarà la Germania a trionfare e, a pari merito, il 10% ritiene che sia la Francia o l’Argentina ad avere il titolo di campioni del mondo.

Dopo la vittoria degli Europei 2021, in molti si aspettavano di vedere l’Italia ai Mondiali 2022. Invece, proprio come accadde quattro anni fa durante il Campionato mondiale di calcio del 2018, per la seconda edizione consecutiva, la Nazionale azzurra non sarà presente ai Mondiali Qatar 2022. Nonostante ciò, oltre la metà degli italiani prevede di guardare Coppa del Mondo FIFA 2022. Scopriamo in dettaglio i principali risultati dell’ultimo sondaggio d’opinione Ipsos.

A livello internazionale, in media, il 55% degli intervistati prevede di guardare almeno una partita della Coppa del Mondo FIFA 2022. Questa percentuale supera il 75% negli Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Argentina, Arabia Saudita, Perù, Brasile, India ed è, invece, inferiore al 30% in Canada e negli Stati Uniti.

Nei Paesi Europei, che hanno vinto la Coppa del Mondo almeno una volta, l’intenzione di guardare i Mondiali 2022 in Qatar è pari alla media internazionale in Italia, Spagna (entrambe 55%), Gran Bretagna (52%) e inferiore alla media in Germania (46%) e Francia (39%).

La Nazionale di calcio italiana non sarà presente alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, ciononostante il 55% degli intervistati italiani prevede di seguire la competizione sportiva e, considerando soltanto i probabili spettatori, oltre la metà prevede di guardare i Mondiali di calcio in compagnia della famiglia e amici oppure di andare in un bar o ristorante. (fonte: Ipsos)