La Fondazione Sportcity  chiama a raccolta a Salsomaggiore tutte le forze attive dello sport italiano

Le date del 1-2 aprile rappresenteranno una tappa fondamentale per lo sviluppo e la diffusione della nuova filosofia e concezione dello sport promossa dalla Fondazione Sportcity, ovvero quella che promulga l’utilizzo e lo sviluppo delle attività sportive all’aria aperta. La mission che si vuole perseguire è quella di approfondire la ricerca e lo studio sui bisogni collettivi per il miglioramento della qualità della vita attraverso l’attività fisica, con un sempre maggiore coinvolgimento delle città, delle amministrazioni e dei cittadini sui reali valori dello sport.

Riappropriarsi e valorizzare gli spazi urbani, i parchi, le aree cittadine, da poter utilizzare per permettere a tutti di praticare gratuitamente le discipline preferite. Questo il percorso tracciato e che andrà implementato negli anni a venire.

Dopo il successo clamorosamente ottenuto dallo Sportcity Day lo scorso 17 settembre, giornata nella quale lo sport l’ha fatta da protagonista in ben 35 città in contemporanea, risultato ottenuto in sinergia con gli Enti Locali, con le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, la Fondazione ha inteso organizzare a Salsomaggiore lo Sportcity Meeting, una due giorni di confronto durante la quale tutte le entità interessate ad essere parte attiva nel progetto potranno portare idee e proposte offrendo il proprio contributo alla crescita non soltanto degli eventi ma della stessa filosofia volta alla sportivizzazione delle città, con l’obiettivo comune di costruire una legacy formativa e culturale ed una strategia operativa condivisa.

Sarà il presidente Fabio Pagliara, dal quale è nata l’idea del progetto, ad illustrare obiettivi e futuro della Fondazione e a presentare le opportunità sul territorio con approfondimenti verticali su temi specifici e best practice.

Un parterre di ospiti e relatori, politici, amministratori locali, dirigenti del mondo dello sport, società sportive, atleti di vertice, praticanti e amatori, porteranno il loro contributo per arricchire la progettualità ed accelerare un processo di rivoluzione culturale già in atto.

Al termine della convention sarà firmata la Carta di Salsomaggiore, una sorta di manifesto programmatico sul tema delle sportcities, che potrà costituire un prezioso documento che detterà le linee guida per i prossimi anni.

La scelta della location per lo Sportcity Meeting è caduta su Salsomaggiore per la posizione strategica, facilmente raggiungibile da ogni parte d’Italia, per la sua ricettività e per la sua architettura suggestiva e pittoresca. La convention sarà ospitata presso l’accogliente e funzionale Palazzo dei Congressi.

“Lo Sportcity Meeting vuole essere un momento importante di riflessione collettiva ed un punto di partenza per la crescita di quella filosofia sportiva che stiamo portando avanti sin dal momento della nostra costituzione. Quella che sembrava inizialmente un’utopia oggi è invece un modo di pensare ed intendere lo sport che raccoglie sempre più consensi e proseliti. A Salsomaggiore cercheremo di sintetizzare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cercando nuovi spunti per implementare le nostre idee e per codificare un modello organizzativo da seguire nei prossimi anni e nel quale crediamo fortemente “ – ha dichiarato il presidente Pagliara.