Socios-Udinese: pronto il lancio del primo fan token bianconero

I fan che acquisteranno i Fan Token $UDI potranno scegliere il visual per la maglia riscaldamento dell’Udinese.

Il prossimo 26 ottobre l’Udinese lancerà il suo Fan Token ufficiale $UDI attraverso Socios.com, la piattaforma utilizzata dalle principali squadre di calcio mondiali per interagire, premiare e offrire vantaggi esclusivi ed esperienze uniche ai propri tifosi.

Il Fan Token $UDI consentirà ai tifosi dell’Udinese di tutto il mondo di accedere a un nuovo universo di opportunità per interagire con la squadra, partecipare alle decisioni votando ai sondaggi, accedere a promozioni e contenuti esclusivi e avere diritto a vincere premi, prodotti ufficiali firmati a biglietti gratuiti ed esperienze uniche.

Venticinque mila unità di $UDI saranno disponibili sull’app Socios.com dalle 13:00 di mercoledì 26 ottobre al prezzo di 2 euro. La vendita avverrà nell’arco di tre giorni in tre diverse fasi. Nei primi due verranno stabiliti dei limiti al numero di Fan Token per utente per garantire che tutti i fan possano partecipare a questa nuova opportunità.

Fase 1: inizierà alle 13:00 di mercoledì 26 ottobre e durerà 24 ore. Il numero massimo di Fan Token per utente sarà 5 $UDI.

Fase 2: inizierà alle 13:00 di giovedì 27 ottobre e durerà 24 ore. Il numero massimo di Fan Token per utente sarà di 25 $UDI.

Fase 3: inizierà alle 13:00 di venerdì 28 ottobre e durerà 24 ore. In quest’ultima fase non saranno stabiliti limiti.

I tifosi che acquisteranno almeno un (1) Fan Token $UDI potranno partecipare immediatamente a un sondaggio vincolante in cui potranno votare per scegliere il messaggio motivazionale che sarà stampato sulle maglie da riscaldamento dell’Udinese.

I partecipanti a questa votazione parteciperanno inoltre al sorteggio di una maglia ufficiale autografata da tutti i componenti della prima squadra.

Sarà sufficiente un Fan Token $UDI per votare in questo sondaggio e agli altri che l’Udinese lancerà tramite l’app, poiché i Fan Token non vengono né spesi né decadono. Più Fan Token ha l’utente, più peso avrà il suo voto e più possibilità avrà di vincere premi.

Socios.com prevede di lanciare più di 500 sondaggi nel corso del 2022, attraverso i quali i possessori di Fan Token potranno votare per scegliere modelli di kit, nuovi numeri di firma, canzoni celebrative e molto altro. Socios.com stima che più di 17.000 utenti della piattaforma avranno ricevuto un premio o un regalo relativo alla propria squadra entro la fine dell’anno.

Con questo lancio, l’Udinese aggiunge il suo nome a quelli di giganti del calcio mondiale come FC Barcelona, ​​​​Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Juventus, AC Milan, Flamengo o River Plate, tra gli altri. L’UFC e il PFL (arti marziali miste), i team di Formula 1 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team e Alfa Romeo F1 Team Orlen, la Coppa Davis di tennis e alcuni dei principali club dello sport mondiale.

Socios.com, che conta 1,5 milioni di utenti in 167 paesi diversi, è un prodotto di Chiliz, azienda leader nelle soluzioni blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento. Chiliz ha quasi 300 dipendenti e uffici a Madrid, Londra, San Paolo, Istanbul, Miami, Malta e Lione, e presto aprirà il suo primo ufficio a Milano. Chiliz ($CHZ), la valuta nativa di Socios.com e Chiliz Chain 2.0 (CC2), la prima blockchain specializzata in sport e intrattenimento, è disponibile sui principali scambi digitali del mondo.