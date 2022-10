Calcio femminile: acqua Maniva si conferma official water partner del BCF

Il Brescia Calcio Femminile ha annunciato che acqua Maniva sarà ancora Official Water Partner delle “Leonesse”.

«Siamo davvero molto felici di poter proseguire il rapporto di collaborazione con Acqua Maniva – le parole di Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile -. Quello con Maniva è un rapporto consolidato che prosegue da tanti anni e che ci ha visti celebrare momenti importanti. L’acqua è un bene prezioso, il più prezioso che abbiamo sulla Terra, e fonte primaria di ristoro per gli sportivi. Le qualità uniche di Acqua Maniva la rendono perfetta per le nostre Leonesse e sono sicura che raggiungeremo nuovi grandi traguardi insieme. Ringrazio la famiglia Foglio per la fiducia nel progetto del Brescia Calcio Femminile».