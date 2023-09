Snapdragon in corso sostituisce TeamViewer sulle maglie del ManUtd. Budget da 70 mln di euro

Si chiude in anticipo la main sponsorship di TeamViewer (azienda tedesca produttrice di software per computer) presente, già da un biennio, sulle maglie del Manchester United (club di English Premier League). Una scelta strettamente collegata alle valutazioni negative date all’operazione in oggetto dai soci dell’azienda IT. In totale mancavano 3 anni al termine della partnership sponsorizzativa.

Al suo posto il marchio Snapdragon per un valore vicino ai 70 milioni di euro all’anno. Il nuovo marchio, che comparirà dalla prossima stagione sulle divise, fa parte del colosso tecnologico Qualcomm.