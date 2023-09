Lexus si conferma auto ufficiale della Davis Cup 2023

Lexus è anche quest’anno protagonista alla Coppa Davis by Rakuten Finals 2023; per il 3° anno consecutivo, il brand giapponese sarà infatti auto ufficiale nella prima fase a gironi che si svolgerà a Bologna, dal 12 al 17 settembre.

Ponendo l’accento su “Lexus Electrified” – la visione di sostenibilità del brand – la partnership con la Coppa Davis celebra la sinergia tra l’energia elettrizzante di uno dei tornei di tennis più emozionanti del mondo e la sensazione unica di guidare un modello Lexus Full Electric o Premium Hybrid. Si consolida il legame profondo tra Lexus ed il mondo dello sport e del tennis in particolare.

In qualità di auto ufficiale dell’evento, durante il torneo Lexus accompagnerà giocatori e delegazioni delle squadre delle nazioni in gara, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con una gamma di 30 veicoli della gamma Lexus Electrified tra cui RX Hybrid Turbo, NX Plug-In Hybrid, RZ Full Electric ed UX Premium Hybrid. Sarà inoltre presente anche il minivan di lusso, Lexus LM.

In esposizione all’interno dell’Unipol Arena, per la prima volta a Bologna, il nuovo LBX – Lexus Breakthrough Crossover, SUV compatto che incarna l’essenza di Lexus distillata in un packaging più piccolo, compatto e straordinario.

“Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: l’inizio della Davis Cup, che è notoriamente una delle competizioni sportive più iconiche al mondo. Farne parte, per il terzo anno consecutivo, in qualità di partner e di Auto Ufficiale, è per Lexus una grande soddisfazione” afferma Paolo Moroni, Diretore di Lexus Italia. E continua: “Lo sport, in questo caso il tennis, unisce e fa vivere emozioni uniche, dove dedizione e talento fanno da filo conduttore. Come brand, Lexus condivide questi valori e aggiunge la voglia di regalare, anche alla guida, le stesse esperienze imperdibili, sempre con un occhio di riguardo alla sostenibilità”.