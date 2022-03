Sky Wifi diventa sponsor della Lega Pallavolo Serie A Femminile

Sky Wifi, il servizio ultrabroadband di Sky – grazie a un accordo siglato tramite l’advisor di Lega, Master Group Sport, è il nuovo sponsor dei campionati vivo Lega Pallavolo Serie A1 e A2 Femminile.

Dopo aver scelto di puntare sul volley femminile trasmettendo su Sky Sport un incontro di Serie A1 per ogni giornata, Sky, con questa partnership, conferma il suo sostegno a favore di un movimento sportivo in grande ascesa, molto amato dalle famiglie e sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale.

«Siamo estremamente orgogliosi di sponsorizzare i campionati di Serie A pallavolo femminile, uno sport entusiasmante e sempre più seguito, di cui condividiamo pienamente i valori», ha commentato Paolo Nanni, Chief Broadband Officer di Sky Italia. «La passione per lo sport e per i giovani talenti è nel nostro DNA e il volley femminile incarna spettacolarità e potenza, due caratteristiche che contraddistinguono anche il nostro ultrabroadband, Sky Wifi».

“Siamo felici di poter accogliere Sky Wifi come nuovo sponsor, e questa partnership è una conferma di come la nostra Serie A sia diventata un’eccellenza a cui le più importanti aziende a livello internazionale abbinano il proprio marchio. Il nostro è un pubblico in continua espansione, molto attento all’utilizzo delle nuove tecnologie e sempre più desideroso di poter vivere lo sport che ama sotto nuove e moderne sfaccettature. Dopo Sky, che da inizio anno ha contribuito alla diffusione del nostro amato sport, siamo quindi molto contenti nel dare il benvenuto a Sky Wifi nella grande famiglia della Pallavolo Femminile italiana” – ha dichiarato Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

La fibra ultraveloce di Sky Wifi garantisce una connessione stabile e ottimizzata per lo streaming, ed è oggi disponibile in oltre 3000 comuni italiani.

Quella con Sky Wifi è una partnership importante, nata in collaborazione con Master Group Sport, advisor della Lega Pallavolo Serie A Femminile: “Da oltre dieci anni siamo al fianco della Lega Pallavolo Serie A Femminile nella promozione del movimento rosa”. – ha dichiarato Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport. “Siamo contenti che un’azienda come Sky Wifi abbia sposato il progetto e questo testimonia, ancora una volta, come il movimento femminile trasmetta emozioni e valori sani”.

Sky Wifi sarà presente on site sui led degli oltre 35 palazzetti dove si disputano le partite dei due campionati e godrà della visibilità offerta dai broadcaster rights holder (oltre a Sky Sport, anche Rai e Volleyball World TV).