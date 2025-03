Sky Sport in “rosso” per il lancio della scuderia Ferrari.

In attesa del via alla stagione di F1, il 16 marzo in Australia, in arrivo un appuntamento esclusivo da vivere su Sky e in streaming su NOW: giovedì 6 marzo Sky Sport sarà infatti media partner dell’evento “Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by Unicredit”, lo show in cui tifosi e appassionati del Cavallino potranno salutare dal vivo Charles Leclerc, Lewis Hamilton e il Team Principal Frederic Vasseur prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Appuntamento a partire dalle 17 in Piazza Castello a Milano,dove i piloti Ferrari verranno presentati dalla Squadra di Sky Sport F1, con Carlo Vanzini, Vicky Piria, Ivan Capelli, Davide Camicioli e Matteo Bobbi che tra palco e piazza raccoglieranno l’entusiasmo e l’adrenalina dei protagonisti e dei tifosi che assisteranno allo show.

L’evento sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, in streaming su NOW, su skysport.it, sul canale YouTube Sky Sport F1 e sull’account TikTok di NOW,con la possibilità di seguire in differita su TV8.

M&G AL NEGOZIO FLAGSHIP DI SKY A MILANO – La giornata dedicata ai motori inizia già al mattino di giovedì 6 marzo, con un grande appuntamento al negozio flagship Sky di via Torino 66/68 a Milano. Dalle 11 alle 12 gli appassionati e i fan potranno incontrare la squadra di Sky Sport F1 che augurerà buon inizio di stagione e risponderà alle domande e alle curiosità degli appassionati. L’evento è aperto a tutti.