Infront al fianco di “Fondazione Arena di Verona” per il progetto corporate “Arena Opera Festival Experience”.

L’Arena di Verona, da oltre un secolo simbolo della grande lirica internazionale, si prepara ad accogliere tra le sue pietre millenarie non solo artisti e spettatori, ma anche la clientela business. Per il quarto anno consecutivo, società e imprenditori da ogni continente potranno vivere esperienze esclusive all’interno del Teatro d’opera all’aperto più grande al mondo. Tornano le Arena Opera Festival Experience, con una nuova veste. Sarà Infront Italy, azienda leader nella gestione di grandi eventi, a coordinare il progetto corporate di Fondazione Arena di Verona per le prossime tre estati, 2025 – 2026 – 2027.

Infront amplia il proprio raggio d’azione, portando il suo expertise maturato nella gestione di grandi eventi nel settore delle esperienze culturali e di intrattenimento. L’obiettivo è quello di offrire al mondo imprenditoriale un modo esclusivo di vivere l’Opera, con un’attenzione particolare alla valorizzazione dell’Arena di Verona e del suo patrimonio storico e artistico.Il 102° Arena Opera Festival, in programma dal 13 giugno al 6 settembre, si arricchirà di un’ospitalità d’eccellenza grazie al nuovo partner. Quattro experience uniranno la grande tradizione lirica a un’accoglienza esclusiva e personalizzata: The Star Roof, Stone Lounge, Backstage VIP Pass e Vinitaly, the opera’s ouverture, la novità del 2025. Iniziative che rafforzano il legame tra il mondo imprenditoriale e la grande tradizione operistica, consolidando l’Arena come polo culturale e di networking internazionale.

Il logo ufficiale del brand Infront.

Una immagine recente di Alessandro Giacomini (Managing Director di Infront Italy)

Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy: “La collaborazione con Fondazione Arena di Verona rappresenta un passo significativo per Infront, che amplia il proprio raggio d’azione nel settore delle esperienze culturali e di intrattenimento. Infront non è solo protagonista nel mondo dello sport, ma mette a frutto la propria esperienza e le proprie competenze nella corporate hospitality e nelle corporate experience, portando un modello di accoglienza esclusivo e innovativo anche nel contesto straordinario dell’opera lirica. Questa collaborazione con Fondazione Arena di Verona ci permette di offrire al pubblico nuove opportunità per vivere l’Arena in modo unico, coniugando eccellenza, cultura e ospitalità di alto livello’’.

Un monumento millenario, il Festival lirico più antico al mondo, il palcoscenico d’opera all’aperto più grande in assoluto e oltre 500.000 spettatori ogni stagione, l’Arena Opera Festival rappresenta un punto di riferimento assoluto per la cultura e il turismo internazionale. Così come un concentrato di emozioni e di esperienze che le aziende possono prenotare per il proprio entourage o per clienti e stakeholder di riferimento.

ARENA OPERA FESTIVAL EXPERIENCE 2025

The Star Roof, la terrazza con vista su piazza Bra, un luogo poco conosciuto, il piano che congiunge il primo anello dell’Arena con l’ala superstite del terremoto del 1117, da sempre simbolo dell’Arena. In questa location 24 ospiti a sera potranno godere di una cena speciale curata da uno Chef stellato, prima di assistere all’Opera dal prestigioso Palco Reale.

Sotto alla maestosa Ala dell’Arena la Stone Lounge, una volta millenaria e protetta, a fianco dell’ingresso di platea. L’esperienza (applicabile fino a un massimo di 80 persone) include un’accoglienza dedicata in un’area riservata con aperitivo e light dinner, ideale per aziende e sponsor che desiderano offrire ai propri ospiti un momento esclusivo di grande prestigio.

Gli amanti della lirica e della storia potranno scoprire il dietro le quinte con il Backstage VIP Pass, un percorso unico che permette di accedere ai luoghi più affascinanti dell’Arena, dalle sartorie ai laboratori scenografici, fino al palco, per vivere la magia della preparazione di un grande spettacolo operistico. E per vedere ciò che non è accessibile al pubblico.

Per chi vorrà coniugare business e cultura o enogastronomia e spettacolo, Vinitaly, the opera’s ouverture offrirà momenti esclusivi pre-opera in uno dei luoghi più prestigiosi di Verona, la Gran Guardia. Verona Fiere sarà al fianco di Fondazione Arena durante le serate areniane. Due eccellenze del territorio, simbolo del Made in Italy nel mondo. Una nuova esperienza che sta prendendo forma e che sarà raccontata prima dell’estate.

A garantire l’altissimo livello di qualità dei servizi offerti Fondazione Arena ha selezionato una ristretta rosa di partner accomunati da una forte matrice territoriale. Sartori di Verona sarà Official Supplier con esclusiva merceologica per i vini, rafforzando il legame tra l’eccellenza vitivinicola e culturale di Verona e la sua città. Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena garantirà agli ospiti degustazioni guidate di ‘oro nero’, una delle eccellenze italiane nel mondo. Forno Bonomi, leader mondiale dei Savoiardi e produttore di dolci da forno, sarà presente anche quest’anno con le sue specialità.