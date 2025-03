Volley – Le finali europee e i play-off dei campionati italiani su DAZN

Le emozioni della pallavolo entrano nel vivo su DAZN con un calendario ricco di sfide imperdibili. I migliori club d’Europa si giocano il tutto per tutto nelle fasi finali delle coppe continentali, mentre in Italia le squadre più competitive sono pronte a contendersi il titolo nei play-off dei massimi campionati nazionali. Tra emozioni, colpi di scena e partite ad alta intensità, il rush finale della stagione promette spettacolo puro.

La CEV Champions League Femminile entra nel momento decisivo con i quarti di finale su DAZN, dove le migliori squadre d’Europa si sfideranno per un posto tra le grandi. Dopo il match in programma tra la Numia Vero Volley Milano e l’Eczacibasi Dynavit Istanbul di questa sera (ritorno fissato per giovedì 13 marzo, ore 16:00), domani doppio appuntamento: alle 20:30 la Savino Del Bene Scandicci vola in Polonia per affrontare il Budowlani Lodz (match di ritorno previsto per mercoledì 12 marzo, ore 18:00), mentre alle 20:30 sarà la volta delle campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che faranno visita alle polacche del KS Developres Rzeszów (con gara di ritorno in programma per mercoledì 12 marzo, ore 20:30). Anche la CEV Champions League Maschile promette grandi emozioni: nei quarti di finale, il derby tutto italiano tra Monza e Perugia sarà un vero scontro tra titani. La sfida d’andata è in programma l’11 marzo alle 20:30, mentre il ritorno sarà il 20 marzo sempre allo stesso orario.

Anche la Challenge Cup e la CEV Cup entrano nelle fasi decisive e su DAZN si accendono le luci su match di altissimo livello. La prima vedrà una finale tutta italiana tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Roma Volley Club: il primo atto è fissato per stasera alle 20:00, mentre il ritorno si giocherà martedì 11 marzo sempre alle 20:00. Nella CEV Cup invece, per le semifinali femminili scenderà in campo la Igor Gorgonzola Novara contro il THY Istanbul: andata domani ore 20:00, ritorno il 13 marzo (ore 14:00). Per il torneo maschile, invece, la Itas Trentino si batterà con lo Ziraat Bank Ankara, con il primo round in programma il 12 marzo alle 20:30.

Ma lo spettacolo del volley su DAZN non si ferma qui: anche in Italia è tempo di grandi verdetti. Questo weekend scatta la corsa al titolo in Serie A1 e in Superlega, con il primo turno dei play-off: le migliori squadre del campionato si affrontano in una serie di sfide da dentro o fuori per conquistare un posto nelle semifinali. Per la Superlega, sabato 8 marzo, occhi puntati su Itas Trentino VS Cisterna Volley (20:30) e Rana Verona VS Gas Sales Bluenergy Piacenza (19:30). Mentre, per il massimo campionato femminile, l’appuntamento è per domenica 9 marzo con le sfide tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Volley Bergamo (16:00) e tra Savino del Bene Scandicci ed Eurotek Uyba Busto Arsizio (17:00).