SKY: IL PROGRAMMA E LE NOVITA’ PER EURO 2020

(di Lorenzo Di Nubila) – Il top del calcio europeo si dà appuntamento per Euro 2020 su Sky, che, dall’11 giugno all’11 luglio, trasmetterà tutti i 51 match in diretta della 16ima edizione del Campionato Europeo, la massima rappresentazione calcistica riservata alle Nazionali del nostro continente.

Un evento che tutto il mondo del calcio si appresta a vivere come una festa e con un desiderio di rinascita. Un’edizione itinerante, che abbraccerà ben 11 città europee (Amsterdam, Budapest, Bucarest, Copenaghen, Baku, Glasgow, Londra, Monaco, Roma, San Pietroburgo e Siviglia), dal match inaugurale a Roma alla finale di Londra, con 24 nazionali partecipanti, suddivise in 6 gironi da 4 squadre ciascuno.

Sky garantirà una copertura totale dell’evento, dentro e fuori dal campo. Non solo la diretta di tutti gli incontri sui canali Sky e in streaming su NOW, ma anche Diretta Gol per non perdersi nulla dei match in contemporanea e la possibilità di seguire le partite in mobilità grazie a Sky Go.

Per vivere ancora di più l’atmosfera unica dell’evento europeo, verrà allestito uno spazio panoramico in diretta dal Pincio, uno dei colli più romantici e suggestivi di Roma, una postazione sempre operativa da Casa Azzurri e, per la fase finale, un corner con vista su Wembley, a Londra.

In occasione degli Europei, tornano le produzioni originali di Sky Sport, tutte disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Su tutti, #SkyBuffaRacconta di Federico Buffa, Mister Condò di Paolo Condò, Storie di Matteo Marani e L’Uomo della Domenica di Giorgio Porrà.

Tra le novità, sul sito di Sky Sport sarà possibile trovare un’ampia sezione dedicata ai Podcast, tutti da ascoltare: news, approfondimenti, focus sugli Azzurri e le storie della manifestazione raccontate dalle voci di Sky Sport.

Per quanto riguarda i social, invece, Instagram sarà popolato da esclusive immagini di backstage, la pagina Facebook offrirà ampi approfondimenti sui protagonisti della competizione, mentre su Twitter i followers potranno seguire e commentare live le news con l’hashtag #SkyEuro2020.