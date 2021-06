Macron veste le nazionali albanesi. L’aquila al centro del design delle maglie

La Federazione calcistica dell’Albania e Macron hanno svelato le nuove maglie che le Nazionali Albanesi indosseranno a partire dalle prossime gare che vedranno impegnata l’Albania a livello internazionale. Proprio il simbolo dell’aquila bicipite caratterizza graficamente tutte le versioni dei nuovi kit gara in un’interpretazione nuova e moderna.

La “Home” conferma il tradizionale colore rosso (il colore della bandiera albanese) su una maglia a girocollo con dettagli neri, ripresi anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo della FSHF e la scritta FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT. Nella parte anteriore una grafica geometrica, in stampa sublimatica tono su tono, disegna, in maniera stilizzata, l’aquila bicipite simbolo della squadra e della nazione. Sul petto, a destra e in stampa siliconata, novità di questa collezione, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lo stemma esclusivo della Nazionale Albanese. Nel retrocollo è ricamata in bianco la scritta ALBANIA.

Altro particolare caratterizzante, altra novità di questa edizione della maglia è il tape interno personalizzato sul fondo maglia con la scritta, ripetuta e divisa dal disegno dell’aquila, “Ti Shqipëri, më jep nder” (Albania, tu mi onori), una parte della frase motto dell’Albania, tratta dalla poesia del famoso poeta Naim Frashëri, del rinascimento albanese. I pantaloncini sono neri con coulisse bianche e puntali rossi. I calzettoni sono neri con una sottile linea orizzontale rossa.

Il kit “Away”, sempre a girocollo, è total white tranne che nei dettagli rossi presenti sul colletto e nei bordi manica. Anche in questo caso è presente la grafica geometrica tono su tono che richiama il disegno dell’aquila, così come il tape interno sul fondo maglia e la scritta ricamata nel retrocollo. Il Macron Hero nero in stampa siliconata è a destra sul petto, mentre lo stemma della Nazionale albanese è a sinistra. I pantaloncini sono bianchi con dettagli rossi sul bordo coscia, i calzettoni bianchi hanno una sottile linea orizzontale rossa sul bordo superiore.

La “Third” è “total black” e presenta le identiche caratteristiche grafiche, di design e i dettagli delle due precedenti versioni. Anche nella terza maglia sono presenti dettagli rossi sul colletto, sui bordi manica, sui pantaloncini e sui calzettoni. Tutti e tre i kit gara hanno una vestibilità Slim con inserti in micromesh per facilitare la traspirabilità del capo.