Simboli, tradizione ed eleganza nelle nuove maglie del Ferencváros (Serie A ungherese)

A pochi giorni di distanza dall’annuncio della partnership tra Macron e Ferencváros, club più titolato del calcio ungherese, sono stati presentati anche i nuovi game kits che i ‘Fradi’ indosseranno nel corso della prossima stagione. Maglie che celebrano la storia di una squadra che proprio quest’anno festeggia 125 anni dalla propria fondazione e che sono arricchite da dettagli grafici ricercati ed esclusivi, oltre a contenere un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Come tutti i game kits prodotti da Macron per i propri club, anche i kit del Ferencváros sono infatti realizzati in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata post-consumer.

La nuova Home 2024/25 del Ferencváros si presenta con le tradizionali strisce verticali biancoverdi, che assumono un particolare effetto 3D ottenuto attraverso l’alternanza di diverse tonalità cromatiche verdi e sfumature tra il grigio e il bianco. Il collo alla coreana in maglieria è bianco e bordato con un fine tricolore verde-bianco-rosso a riprodurre la bandiera ungherese. Il backneck è personalizzato con etichetta con fondo verde e oro, il logo del Ferencváros, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto in bianco il Macron Hero e lo stemma del club arricchito da due rami di alloro e la cifra 125, a ricordare l’anniversario della società ungherese. Sul fondo maglia è presente un tape personalizzato dalla scritta “KÜZDENI MINDIG, FELADNI SOHA!” (Combattere sempre, arrendersi mai!), ripetuta e intervallata dal logo del Ferencváros. La stessa scritta è stampata in verde nel retrocollo esterno. I pantaloncini sono bianchi, in stile basket, con dettagli verdi sul bordo coscia.

La maglia ‘Away’ è caratterizzata da un fondo nero con una grafica in verde, sublimata e all-over, che riproduce le luci e le ombre di una giungla tropicale. Lo stesso tema viene ripreso anche nel girocollo e nei bordi manica in tessuto jaquard, dove grazie all’alternanza di triangoli verdi e neri si vogliono riprodurre le zanne di belve feroci. Anche in questo caso il backneck è personalizzato come nella ‘Home’, così come sul fondo maglia è presente il tape interno con la scritta “KÜZDENI MINDIG, FELADNI SOHA!”. Nel retrocollo esterno è invece stampata la bandiera dell’Ungheria. Il kit da trasferta è completato da pantaloncini neri con dettagli verdi sul bordo coscia e calzettoni neri con un grande triangolo rovesciato all’altezza del polpaccio. Entrambe le maglie, ‘Home’ e ‘Away’, sono realizzate con tessuto jacquard Eco Exalock che è caratterizzato da una fine trama all-over e da un differente ‘look and feel’ rispetto ai tradizionali tessuti tecnico-sportivi.

La versione ‘Third’ è color oro, col collo a polo caratterizzato da fini righe nere riprese anche sui bordi manica. Questa maglia è caratterizzata da una grafica embossata all-over che rappresenta il monogramma delle tre ‘E’ presenti anche nel logo del club e che riprendono il motto del club di Budapest: Erkölcs, Erő, Egyetértés ovvero Moralità, Forza, Concordia. Sul petto, a destra e in nero, il Macron Hero, a sinistra, lato cuore e in stampa siliconata, lo stemma del Ferencváros. Anche in questo caso nel retrocollo è stampata la bandiera nazionale ungherese. I pantaloncini e i calzettoni sono neri, questi ultimi con triangolo d’oro rovesciato sul polpaccio. La terza maglia è stata realizzata in Eco Piola, un tessuto molto morbido ed elastico.