Rugby Canada presente le maglie della nuova stagione sportiva

Rugby Canada e Macron, dal 2020 partner tecnico federazione rugbistica canadese, hanno presentato i nuovi game set che saranno indossati a partire dai prossimi impegni internazionali. La foglia d’acero, simbolo del Canada, caratterizza graficamente entrambe le maglie, Home e Away, che rendono anche omaggio al territorio e alle province che la Nazionale rappresenta.

La nuova Home 2024/25 di Rugby Canada è rossa con girocollo e bordi manica bianchi, questi ultimi arricchiti da una riga rossa al centro. Sia anteriormente che posteriormente, in stampa sublimata e tono su tono, spicca il disegno di foglie d’acero di varia dimensione e posizione, che creano quasi un movimento dal basso verso l’alto. Sui fianchi della maglia, sempre tono su tono, sono stampati tutti i nomi delle 13 province e territori del Canada. Il backneck è personalizzato con i colori e lo stemma di Rugby Canada, insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sempre all’interno del colletto è presente un tape siliconato personalizzato con la scritta “C’est plus que du rugby. C’est le Canada”, ripetuta e intervalla da una foglia d’acero. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma di Rugby Canada. I pantaloncini sono rossi e sui fianchi riprendono la grafica con foglie d’acero della maglia. I calzettoni rossi hanno il bordo superiore bianco con riga orizzontale rossa al centro.

La versione Away è bianca con girocollo e bordi manica neri con dettagli rossi. Il design con le foglie d’acero, sia nel corpo anteriore che posteriore, è simile a quello della prima maglia, ma è arricchito sia per numero di foglie che per tonalità di neri e grigi, ai quali si aggiungono anche alcune foglie d’acero rosse. Le bande laterali con i nomi delle 13 province e territori canadesi sono nere con le scritte in grigio. Backneck e tape siliconato sono personalizzati come nella Home e sul petto il Macron Hero è in nero accanto allo stemma della Federazione canadese. I pantaloncini sono Interamente in nero con coulisse bianche, e sui fianchi riprendono il disegno grafico della maglia. I calzettoni sono bianchi e hanno al centro due bande orizzontali rossonere.