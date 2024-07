Copa America 2024: il Brasile negli USA con una “rosa” da 1,27 miliardi di euro

(di Davide Pollastri) – La Seleção è l’unica rappresentativa del nuovo continente ad avere, al momento, una rosa dal valore complessivo superiore al miliardo di euro. Staccata di oltre 400 milioni l’Argentina campione del mondo in carica e detentrice della Copa America. Lontanissime tutte le altre squadre presenti in questa edizione dedicata al calcio sudamericano.

È il Brasile dei madridisti Vinicius Junior (valutato 180 milioni di euro), Rodrygo (valutato 110 milioni di euro) e Éder Militão (valutato 60 milioni di euro) la selezione più ricca della Copa America 2024 e, più in generale, di tutte le Americhe. Dei 26 calciatori convocati dal CT Dorival Júnior, solo i portieri Alisson (valutato 28 milioni di euro), Bento (valutato 15 milioni di euro) e Rafael (valutato 800.000 euro), i difensori Danilo (valutato 10 milioni di euro), Guilherme Arana (valutato 12 milioni di euro), Wendell (valutato 7 milioni di euro) e Yan Couto (valutato 25 milioni di euro) ed il trequartista Andreas Pereira (valutato 20 milioni di euro) hanno stime di mercato inferiori ai 30 milioni di euro. Alle spalle dei verdeoro insegue, a notevole distanza, l’Argentina di Lautaro Martínez (valutato 110 milioni di euro), Julián Álvarez (valutato 90 milioni di euro), Enzo Fernández (valutato 75 milioni di euro) e Alexis Mac Allister (anch’esso valutato 75 milioni di euro).

Per l’Albiceleste, campione del mondo e detentrice della Copa America, il valore complessivo della rosa è stimato in 805 milioni di euro. Dietro gli argentini, il vuoto. L’Uruguay di Federico Valverde (valutato 120 milioni di euro) chiude il podio con una stima complessiva della rosa quantificata in 480,10 milioni di euro. Al quarto posto, con una stima di 345,60 milioni di euro, troviamo gli Stati Uniti del milanista Christian Pulisic (valutato 40 milioni di euro). La Colombia di Luis Díaz (valutato 75 milioni di euro), l’Ecuador di Moisés Caicedo (valutato anch’esso 75 milioni di euro) e il Messico di Santiago Gimenez (valutato 40 milioni di euro) si prendono, rispettivamente, il quinto, il sesto ed il settimo posto della graduatoria, con stime quantificate in 282,90, 225,55 e 204,50 milioni di euro. Alle spalle dei messicani, con un valore della rosa stimato in 181 milioni di euro, troviamo il Canada di Alphonso Davies e Jonathan David (entrambi valutati 50 milioni di euro), seguito dal Paraguay di Julio Enciso (valutato 22 milioni di euro), la cui selezione è stimata 134,35 milioni di euro. Le restanti 7 nazionali, tutte con stime al di sotto dei 100 milioni di euro, sono: la Giamaica (valutata 94,58 milioni di euro), il Cile (valutato 83,05 milioni di euro), il Venezuela (valutato 67,60 milioni di euro), il Perù (valutato 33,48 milioni di euro), Panama (valutato 24,48 milioni di euro), la Costa Rica (valutata 21,93 milioni di euro) e la Bolivia (valutata 14,58 milioni di euro come una squadra di Serie B di metà classifica).

Le stime sopracitate ci dicono che, ad eccezione delle tre grandi del Sudamerica (Brasile, Argentina e Uruguay), il valore di mercato degli elementi selezionati dalle nazionali del nuovo mondo è, in media, nettamente inferiore di quello dei colleghi europei. A questo dato (curioso, se si considera che la nazionale campione del mondo in carica è una sudamericana) dovremmo dedicare una riflessione approfondita.