Si chiude la partita dei diritti tv della Serie A. 900 mln di euro da Sky e Dazn fino al 2029.

La Serie A resterà su Dazn e Sky.L’assemblea della Lega Serie A ha accettato l’offerta delle due emittenti con 17 voti a favore. I club hanno quindi accettato l’offerta dei due broadcaster da 900 milioni a stagione a partire dal 2024/25 fino al 2028/29, di cui circa 700 milioni dalla piattaforma OTT e altri 200 milioni dalla pay-tv di Comcast, rispetto ai 927,5 milioni di euro del triennio 2021/24. Nello specifico, DAZN trasmetterà 10 partite, con 3 partite che saranno in co-esclusiva.

“La base è di 900 milioni di euro annui di cui 700 da Dazn e 200 da Sky per cinque anni, ma attraverso lo strumento del revenue sharing con Dazn la cifra può superare di gran lunga quella del triennio precedente raggiungendo quella di 5/6 anni e arrivando a un miliardo”. E’ quanto ha spiegato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in conferenza stampa .

“La base del revenue sharing è su 750 milioni di euro di fatturato per Dazn, vicino ai loro ricavi attuali: sopra quella cifra, il fatturato verrà divisi al 50% tra la Lega e la piattaforma, senza tuttavia averne i rischi”, ha aggiunto De Siervo. “Su questo non stiamo valutando una ipotesi aggressiva, ma una ipotesi conservativa. Siamo nel binario giusto, siamo contenti di come si sia conclusa. Nell’ipotesi più conservativa parliamo di 60 milioni di ricavi aggiuntivi. Sui 900 milioni vanno aggiunti anche 47 milioni di costi tecnici di investimenti dai broadcaster. La scelta quindi proietta dei numeri, tra costi tecnici e ricavi, superiore al miliardo medio nei cinque anni”