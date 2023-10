Venicemarathon 2023: l’edizione dei record

La 37ima Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K, che si è svolta ieri a Venezia, è stata un’edizione che archivia importanti successi, che aprono nuovi orizzonti. La manifestazione è cresciuta sotto tre punti di vista: numerico con i suoi 16.000 atleti iscrittii; tecnico con il nuovo primato della maratona maschile abbassato di 29 secondi e sociale, con il nuovo record di raccolta fondi del Charity Program che, ad oggi, ha già raggiunto la cifra record di 114.000 euro. La raccolta fondi continuerà anche nei prossimi mesi. La 37ima Wizz Air Venicemarathon è stata anche una maratona di numeri: oltre 2.000 sono stati i volontari a presidio di incroci e ristori e dislocati nei vari servizi, 500 agenti della Polizia Locale di tutti i comuni coinvolti, 500 volontari della Protezione Civile Coordinati dalla Città Metropolitana, 10.000 metri di transenne e 40 km di nastro segnaletico.Sono state distribuite 16.000 maglie ufficiali, 50.000 litri di Acqua San Benedetto, 30.000 sali minerali e gel energetici ProAction, 30.000 birre Bavaria, 45.000 biscotti Palmisano, 15.000 banane Dole, 20.000 mele Coldiretti Venezia, 45.000 snack Morato Pane, 15.000 sacchetti porta indumenti in plastica riciclata di Airone Gifts. Sono stati impiegati 14 autotreni di Transportservice e 14 barche per il trasporto delle sacche degli atleti, 3 motopontoni della ditta di Brussa Boscolo Bielo Ivano per i mezzi usati dalla televisione e per gli allestimenti. Sul percorso hanno suonato 12 band musicali e sono stati impiegati 10 impianti audio e video di Gac Service e Sun Live. associazioni, realtà sportive e istituti scolastici come: gli Scout CNGEI di Venezia, Mestre e Spinea, il Venicemarathon Running Team con il supporto del gruppo di “Quelli del Martedì”, la Spinea Run, il Running Team Mestre e gli istituti scolastici ‘Andrea Gritti’, ‘8 Marzo – K.Lorenz’, ‘Francesco Algarotti’ ‘Antonio Gramsci’ che hanno messo a disposizione dell’organizzazione oltre 120 studenti. Tra i volontari, si segnala la partecipazione dicome: gli Scout CNGEI di Venezia, Mestre e Spinea, il Venicemarathon Running Team con il supporto del gruppo di “Quelli del Martedì”, la Spinea Run, il Running Team Mestre e gli istituti scolastici ‘Andrea Gritti’, ‘8 Marzo – K.Lorenz’, ‘Francesco Algarotti’ ‘Antonio Gramsci’ che hanno messo a disposizione dell’organizzazione oltre 120 studenti. Molto partecipata è stata anche la “Messa del Maratoneta”, promossa da Athletica Vaticana, con moltissimi fedeli maratoneti che sabato sera hanno preso parte alla celebrazione liturgica che si è svolta nella chiesa di San Salvador a Venezia, durante la quale è stata impartita la benedizione del maratoneta, tradotta in moltissime lingue straniere. Con ieri si è chiuso il ‘Mese Venicemarathon’ ricco di eventi collaterali, che hanno monopolizzato l’attenzione mediatica e sportiva dell’intero territorio metropolitano di Venezia, ma soprattutto hanno coinvolto generazioni intere e tantissimi studenti. La lunga festa è iniziata il 24 settembre scorso con il 2^ Venice Lido Beach Trail che si è corso sulla spiaggia del Lido di Venezia ed è poi proseguita con le cinque tappe della Alì Family Run (Portogruaro, Chioggia, San Donà del Piave, Dolo-Riviera del Brenta e Mestre), che hanno coinvolto oltre 15.000 persone, raccolto fondi a favore dell’associazione di Giusy Versace ‘Disabili No Limits‘ e contribuito a diffondere il messaggio di eradicazione della poliomielite promossa dal Rotary. Sono già aperte le iscrizioni agli eventi Venicemarathon 2024 che ad oggi contano complessivamente già oltre 3.000 iscritti. Stiamo parlando dell’8^ Venice Night Trail (6 aprile); 13^ Jesolo Moonlight Half Marathon &10K (25 maggio) e 3^ Venice Lido Beach Trail (22 settembre), A breve apriranno anche quella della 38^ Venicemarathon in programma domenica 27 ottobre 2024. Sono sponsor della 37^ Wizz Air Venicemarathon: Wizz Air (Title Sponsor), Craft (Technical Sponsor & Official Shoe), Banco BPM (Financial Sponsor) Alì (Official Sponsor), Vega (Official Sponsor), Honda (Official Car), Consorzio Tutela Prosecco DOC (Official Sparkling Wine), Pro Action (Sport Nutrition Partner), San Benedetto(Official Water), 1/6H Sport (Official Shop), Master Aid, Massigen (Official Medical Supplier). Official Supplier, OVS, Dole, Rio Mare, Palmisano, Bavaria, Tronchetto Parking, Coldiretti Venezia, Morato Pane, 3B Meteo, Medisol, MinoEge, VTP, Veritas, Evodata, Gac, Venezia Turismo Motoscafi, Alilaguna, Airone. Diabasi (The Brand of professional Massage) e Lacomed Sport (Official Supplier – Massage Service). Partner: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia, APVInvestimenti, Confindustria Veneto Est. Media Partner: Raisport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Gazzettino, SportEconomy.