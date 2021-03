Sette club di Serie A scrivono alla Lega promettendo battaglia

Nella lettera inviata ieri, i club firmatari aggiungono che, fino a quando non saranno assegnati i diritti tv, non verranno prese “neppure in esame alcuna nuova proposta o progetto da parte del Consorzio dei fondi o di altri soggetti”. “Pertanto, condotte ostruzionistiche, dilatorie, oltre che lesive degli interessi di coloro che le pongono in essere, espongono gli autori delle stesse a legittime pretese risarcitorie”, proseguono le 7 società. .Inoltre, nella missiva, viene sottolineato anche un “incontro avvenuto il 1 marzo scorso tra l’AD della Lega calcio Serie A (Paolo Dal Pino) ed il Consorzio al fine di verificare se permanesse l’interesse del Consorzio a definire la “partnership strategica”. Di tale incontro non solo i club non sono stati minimamente informati ma l’Amministratore Delegato vi ha partecipato senza aver alcun mandato in tal senso da parte dell’Assemblea, unico organo competente non solo a definire la ‘partnership strategica’ ma anche a verificare la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione delle trattative con il Consorzio” – si legge in un lancio dell’agenzia Ansa