Global Power Plus sulle maglie del Carpi FC (Serie C)

Global Power Plus, azienda attiva nel settore della fornitura di gas ed energia sostenibile, entra nel pool degli sponsor biancorossi. A partire dal derby con il Modena calcio (in programma stasera alle ore 20:30), il logo del gruppo veronese sarà presente sulla divisa del Carpi (quest’anno nel girone “B” della Serie C) e inaugurerà, in maniera ufficiale, il nuovo sodalizio (fino al termine della stagione 2020/21). Tra i progetti della partnership vi è anche l’apertura di punto commerciale a Carpi all’interno del quale i tifosi biancorossi potranno sperimentare le offerte a loro riservate.