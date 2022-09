Serie A femminile: il valore di mercato delle giocatrici più forti

In cima a questa speciale classifica c’è Cristiana Girelli, seguita da vicino da Valentina Giacinti

C’è voluto un po’ di tempo ma ne è valsa la pena: il calcio femminile finalmente è entrato nelle case degli italiani. Soprattutto dopo l’ultimo Europeo, purtroppo non ottimamente disputato da parte delle Azzurre, c’è stato un interesse maggiore per quanto riguarda questo sport che non ha nulla da invidiare alla versione maschile. Perché non ci sono solo campioni come Lukaku e Ibra a far sognare i tifosi; ci sono anche le gesta di Girelli, Giacinti e Bonansea in grado di appassionare anche chi non è avvezzo alla Serie A femminile. Proprio della Serie A femminile parleremo in questo articolo, in particolare del valore di mercato delle giocatrici più forti.

Dalla centrocampista Caruso passando per l’attaccante Stašková

Prima di iniziare è doverosa una premessa: molte delle atlete che verranno tra poco menzionate militano nella Juventus. Questo perché in Italia i bianconeri sono la squadra da battere, con i loro 5 scudetti consecutivi conquistati a partire dalla stagione 2017-2018. Al 10° posto troviamo la bianconera centrocampista Caruso, il cui valore di mercato ammonta a 100.000 euro, e prima di lei Boattin con 120.000. Ed ecco all’8° posto l’ex asso del Sassuolo, quella Dubcová che oggi con il Milan sta dispensando incredibili magie, il cui prezzo del cartellino è di 125.000 euro. A pari merito all’interno di questa speciale classifica c’è Giugliano, una giocatrice della Roma non certo qualunque, visto che nel 2015 ha conquistato il Pallone Azzurro, trofeo destinato alla miglior calciatrice della Nazionale. Stašková, ex attaccante della Juventus, chiude 6a con i suoi 140.000 euro.

I gioielli della Juventus nelle posizioni che contano

Bonansea, conosciutissima centrocampista/attaccante della Juventus che all’ultimo Europeo non ha brillato, come del resto le sue compagne, si posiziona al 5° posto con 160.000 euro, piuttosto distante rispetto alla collega più famosa Alex Morgan il cui valore è di 450.000 euro. Questo divario deriva dal fatto che la fuoriclasse che oggi milita nel San Diego Wave è una calciatrice di livello internazionale, che in carriera ha disputato più volte un mondiale da protagonista. A 29 anni, per capirsi, aveva già partecipato al suo terzo mondiale, e ora che ne ha 33 sta già facendo un pensierino a quello che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda l’estate prossima. Ovviamente Morgan non è l’unica che ha fatto la differenza nel corso di più edizioni di questa bellissima manifestazione, perché ci sono altre sue colleghe che proprio lì hanno scritto importanti pagine di calcio femminile. Tra queste c’è ovviamente la brasiliana Marta con i suoi 17 goal totali, anche più del tedesco ex Lazio Miroslav Klose che non è riuscito a superare quota 16. E che dire poi di Rapinoe, una delle giocatrici più creative in assoluto capace di sfornare assist per le compagne. Continuando con la nostra top ten, ecco Bugeja, che oggi vale 175.000 euro, che per due stagioni al Sassuolo ha deliziato i propri tifosi con i suoi dribbling e la sua velocità di esecuzione. Stesso valore di cartellino per Hurtig, che di mestiere fa la centrocampista/attaccante e che alla Juventus conoscono molto bene avendo permesso alle bianconere, col suo contributo, di primeggiare in Italia. Al secondo posto con 200.000 euro c’è la romanista Giacinti, che sa come segnare essendo stata per tre volte capocannoniere della A.

And the winner is…

Sul podio più alto si trova la fortissima attaccante della Juventus Girelli, che con la maglia della squadra di base a Torino è già riuscita a segnare, in poco meno di 4 anni, 61 reti in 74 presenze. Non c’è dubbio che il suo score possa solo migliorare, perché nonostante non sia più giovanissima – 32 gli anni di età – ha dimostrato di saper fare ancora la differenza. Le sue recenti performance in Nazionale non devono ingannare, perché contro Belgio, Islanda e Francia tutte le Azzurre hanno demeritato. Precisato questo, il suo valore di mercato si aggira attorno ai 225.000 euro.