Johannes diventa Gold Sponsor del Modena F.C. (Serie B)

Johannes, Experiential Technology Company che crea e sviluppa tecnologie e soluzioni esperienziali, fisiche e digitali, ha appena chiuso un accordo di sponsorizzazione con il Modena F.C., il club gialloblù neopromosso in serie B, e sarà Gold Sponsor della squadra per la stagione sportiva 2022/23.

L’obiettivo della sponsorship è quello di supportare il Modena F.C. in tutte le attività di fan engagement, sia onfield, in occasione dei match casalinghi, sia online, che vanno ad arricchire e amplificare la comunicazione social della squadra.

Johannes coinvolgerà tutte le sue unit, a partire da Onfield, con la creazione di tecnologie customizzate – come la Social Live Printer e il Social Mirror – che verranno allestite nella fan zone all’esterno dello stadio Braglia, e avranno lo scopo di ingaggiare i tifosi, che potranno realizzare foto e video da personalizzare e condividere in real time sui social e ritirarne subito la stampa. Sul fronte digitale, la company svilupperà nel corso dell’anno diverse soluzioni online e tool di ingaggio esperienziali, quali filtri in realtà aumentata con Star, la divisione dedicata ai social branded effect – il primo è già stato realizzato per celebrare i 110 anni di storia del club –, attività gaming, di cui si occuperà la divisione Playgamez, e contenuti video creativi per i social legati ai giocatori della squadra, che svilupperà la unit Videobites.

Questa partnership rientra nel processo di trasformazione digitale avviato dal Modena in seguito alla promozione dalla Serie C, che ha visto un rebranding del club, con il lancio del nuovo sito e il cambio del logo ufficiale: un canarino stilizzato pronto a volare, simbolo che da sempre fa parte della storia della squadra.

L’accordo prevede, inoltre, la presenza del logo Johannes in diversi punti strategici all’interno dello stadio, con una visibilità sia fisica(banner fissi e backdrop per le interviste) che digitale (led girocampo completo e maxischermo), oltre che sul sito ufficiale.

“Siamo molto lieti ed entusiasti di questa nuova e importante partnership con il Modena Football Club, che ha trovato in Johannes il partner ideale per mantenere costantemente ingaggiati e attivi i tifosi, che oggi sono sempre più esigenti, oltre che riconoscenti. Le soluzioni che sviluppiamo si sposano alla perfezione con il mondo dello sport, in cui ritengo ci sia ancora molto da fare dal punto di vista esperienziale; le attività di ingaggio che si possono ideare sono molteplici e sono strategiche per regalare ai fan un’esperienza immersiva e personalizzata prima, durante e dopo la partita.” afferma Vittorio Castelli, Chairman & Co-founder di Johannes.

“Siamo orgogliosi di aver siglato questa nuova partnership con una realtà così moderna, all’avanguardia e leader nel settore della comunicazione digital…Il Modena F.C. conta su una tifoseria molto presente e attiva, in occasione delle gare allo stadio Braglia e anche in trasferta, ma vogliamo alimentare ancora di più la passione dei giovani e ridurre le distanze fra il club e fans. Grazie a Johannes i touch point coi tifosi saranno sempre più numerosi, abbattendo le distanze e offrendo la possibilità di vivere il club in maniera quotidiana e personalizzata.” commenta Ilaria Mazzeo, AD corporate di Modena F.C.