Serena Wines 1881 è match sponsor di Cesena-Modena (Serie C)

“Premium Partner” del club bianconero (Serie C – girone “B”), l’azienda della Marca trevigiana sarà presente con il proprio logo sui led bordocampo prima della gara

Sarà Serena Wines 1881 il match sponsor dell’atteso derby Cesena-Modena in programma questa sera all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Premium Partner in questa stagione del club bianconero, l’azienda della Marca trevigiana sarà presente con il proprio logo sui led bordocampo accompagnando l’ingresso in campo delle due squadre.

Collocata a Conegliano, nel cuore della nota regione delle colline del Prosecco (dal 2019 Patrimonio dell’Umanità UNESCO), quest’anno Serena Wines 1881 festeggia il traguardo del 140° anniversario dalla sua fondazione in un percorso che da piccola impresa locale del territorio trevigiano, l’ha vista trasformarsi in una delle principali realtà del Prosecco DOC.