Macron sbarca ufficialmente nel mondo del padel

Macron fa il suo ingresso ufficiale in uno degli sport in più rapida e travolgente ascesa del panorama internazionale con un’intera linea di prodotti esclusivamente dedicata, frutto di un’accurata ricerca tecnica e stilistica.

Nel corso della serata inaugurale che si è svolta al Country Club Racket World di Villanova di Castenaso (BO), i vertici aziendali Macron hanno presentato alla stampa e agli addetti lavori presenti la nuova linea Macron Padel 21-22, completa di abbigliamento, accessori e racchette.

Il padel in Italia, negli ultimi anni, ha subito un’accelerazione incredibile per numero di praticanti e – di conseguenza – di impianti dedicati. Nato agli inizi degli anni ’70, il padel si è diffuso rapidamente prima in America Latina e Spagna e poi anche in altri Paesi, Italia compresa. Dati alla mano, in Italia, si è passati da qualche decina di impianti nel 2019 ad oltre 450 nel 2021, un numero in costante aggiornamento. Uno sport accessibile a tutti e ad ogni livello.

Macron, forte dell’esperienza maturata nello sviluppo e produzione di capi di abbigliamento di alta tecnicità e particolarmente performanti, ha realizzato una collezione dedicata al mondo del padel intercettando le esigenze del mercato e trasformandole in una linea di abbigliamento completa per uomo e per donna.

L’abbigliamento segue i canoni della qualità Macron con capi dai tessuti altamente tecnici, performanti e confortevoli, dal design curato ed elegante. T-shirts e canottiere con colori vivaci o classici per uomo e donna, grafiche ricercate con effetti sfumati. Un’ampia scelta completata da una serie di accessori come padel bag, polsini, palline, calze e maglie tecniche.

La linea “Macron Padel” si completa con l’accessorio principale, la racchetta. Strumento fondamentale che Macron presenta e propone in cinque versioni, diverse per materiale (struttura e telaio) e forma, studiate per ogni esigenza, dal principiante ai livelli intermedi e avanzati, fino al top di gamma, per i giocatori di livello professionistico. Le racchette Macron vengono prodotte in Spagna, paese di riferimento per questa disciplina.

“Siamo felici di presentare questa nostra nuova linea dedicata al mondo del padel. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Uno sport accessibile a tutti che sposa appieno la nostra filosofia e visione della pratica sportiva. Una disciplina in continua crescita e che consente di offrire a chi la pratica il meglio per qualità e tecnicità dei materiali, uniti al ricercato ed esclusivo design proprio dello stile Macron. Quella che presentiamo è una linea completa di altissimo livello. Siamo entusiasti del nostro prodotto e siamo certi che lo saranno anche tutti gli appassionati di questo sport”.