Sci: Adidas celebra la campionessa Mikaela Shiffrin

La 28enne sciatrice americana Mikaela Shiffrin ha conquistato, in Svezia, durante lo slalom di Åre, l’87° successo in carriera (prima di conquistare l’88ima vittoria e il settimo gigante di questa stagione nella gara di Soldeu).

Adidas, sponsor tecnico della campionessa (nativa del Colorado), ha ideato una campagna pubblicitaria (nella foto in primo piano una immagine dell’iniziativa) in suo onore (realizzando un video emozionale che ha riassunto tutti i successi in Coppa del Mondo).

L’atleta di Vail è, infatti, la più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino ed è considerata, dagli addetti ai lavori, la più grande sciatrice di tutti i tempi (il marchio Barilla, presente con il marchio sul casco gara, l’ha scelta, negli USA, come testimonial).