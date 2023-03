Direct TV nuovo retro sponsor di maglia del Boca Juniors

Il Boca Juniors (CABJ) ha annunciato di aver firmato un accordo di partnership con la tv satellitare Direct TV (nella foto in primo piano), nuovo retro sponsor di maglia. I gialloblù, attualmente all’11° posto (con appena 11 punti dopo 8 gare), saranno legati al brand in esame fino alla stagione 2025. Nel frattempo la squadra argentina è alla ricerca di un nuovo main partner (dopo l’uscita di Qatar Airways) per la divisa di gara. Il Boca, oltre a Direct TV e ad Adidas (sponsor tecnico), è sostenuto da tre premium sponsors (Quilmes, Gatorade e l’azienda di trasporto privato Via Bariloche). Un pool di partner poco nutrito soprattutto rispetto al recente passato.