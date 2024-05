Scaroni (presidente AC Milan) al Senato: “Va risolto il problema delle scommesse sportive…”

“Vorrei focalizzarmi sulle cose che voi senatori potete fare per il calcio italiano. In primis va risolto il problema della scommesse (con riferimento al divieto introdotto nel Decreto Dignità del 2018 dal governo gialloverde dell’epoca, nda). Non ha senso che il mondo scommetta sul calcio e noi non ne abbiamo nessun beneficio. E’ un problema su cui potete intervenire. E’ stato il Parlamento italiano ad impedirci nel passato di partecipare a questi ricavi. Secondo me questo Parlamento può cambiare quella norma. E’ quanto ha dichiarato Paolo Scaroni, presidente del Milan, in audizione, nei giorni scorsi, sul provvedimento riguardante le prospettive di riforma del calcio italiano in Commissione Cultura al Senato (iniziativa promossa dal senatore di FdI Paolo Marcheschi – nella foto in primo piano). (fonte: Agimeg)