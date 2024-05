Il Parlamento federale tedesco respinge il divieto di sponsorizzazione sportiva per le realtà del betting

Mentre in Italia ancora si discute se riaprire o no la possibilità, per le aziende che offrono gioco, di fare pubblicità e sponsorizzare le società sportive, dalla Germania arriva un segnale ben chiaro.

La Commissione Sportiva del Parlamento Federale tedesco ha infatti respinto il divieto di sponsorizzazione sportiva per le aziende di gioco e scommesse. Il Bundestag ha infatti sottolineato come questo tipo di sponsorizzazioni sia di vitale importanza per lo sport.

Un divieto del genere avrebbe spinto, come purtroppo già avviene in Italia, molti giocatori sul mercato illegale. Ricordiamo che prima del divieto imposto dal Decreto Dignità del 2018, grazie alle sponsorizzazioni di aziende di gioco legale, anche società dilettantistiche potevano affrontare intere stagioni sportive senza problemi. Il divieto di pubblicità ha invece compromesso la possibilità di fare sport a molti ragazzi. (fonte: Agimeg)