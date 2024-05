Lotito (Forza Italia): Divieto Scommesse sportive? Si tratta solamente di cose strumentali che non hanno senso…

“Dobbiamo avere il coraggio di fare una norma organica e complessiva che rivisita tutto quello che necessita del mondo del calcio, in cui inserire anche le sponsorizzazioni. E’ assurdo che, per demagogia, il Governo precedente ha tolto le sponsorizzazioni sulle scommesse. Poi accendiamo la tv e possiamo accedere a tutti i Campionati internazionali dove non vige questo divieto. Secondo la normativa italiana, non si può neanche mettere solamente il marchio perchè induce alla ludopatia. Si tratta solamente di cose strumentali che non hanno senso”.

E’ quanto ha dichiarato Claudio Lotito, senatore Forza Italia e presidente della S.S.Lazio, in audizione sul provvedimento riguardante le prospettive di riforma del calcio italiano in Commissione Cultura al Senato (iniziativa partita dal senatore di FdI Paolo Marcheschi – nella foto sotto). (fonte: Agimeg)