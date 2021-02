SAN CARLO PARTNER UFFICIALE DELLA NBA IN ITALIA

La National Basketball Association (NBA) e San Carlo, leader in Italia nel mercato delle patatine e snack salati, hanno annunciato oggi una partnership pluriennale che nomina San Carlo Official Chips e Official Salty Snacks dell’NBA in Italia.

Nel corso dell’accordo pluriennale, San Carlo organizzerà concorsi a premio, dando la possibilità ai fan di vincere molti premi tra cui merchandising ufficiale NBA e presenterà i loghi dell’NBA e delle sue squadre su milioni di confezioni in tutto il Paese. La partnership è stata resa possibile da Infront nell’ambito dell’attuale collaborazione con l’NBA in Italia.

“Siamo contenti di dare il benvenuto a San Carlo nel nostro team di partner in Italia,” ha detto NBA EME Associate Vice President, Global Partnerships Mark Osikoya. “Vista la continua crescita della nostra presenza in Italia, siamo entusiasti di lavorare con un brand così iconico che offre ai nostri fan numerosi prodotti da gustare durante le partite NBA di questa e delle prossime stagioni.”

“Siamo entusiasti della nuova partnership con NBA, che rafforza il nostro sostegno allo sport e ai suoi valori fondamentali” ha dichiarato Susanna Vitaloni, AD di San Carlo. “I valori dello sport, quali una sana competizione, il gioco di squadra e l’impegno sono sempre stati parte della nostra filosofia e crediamo fermamente che possano svolgere un ruolo importante nella vita di tutti i giorni.”