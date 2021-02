Mondiali di sci alpino: 415 milioni di euro sull’area di Cortina d’Ampezzo. Driver unico per il territorio

(di Federico Navarro) – A Cortina d’Ampezzo è iniziato, pur senza spettatori, il Mondiale di sci alpino dove i 600 atleti (provenienti da 70 paesi) gareggeranno fino al 25 febbraio.

Regione Veneto (3 milioni di euro), Provincia di Belluno, Comune di Cortina, Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) e impiantisti del loco. Il giro d’affari sarà di circa 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da “ Il Sole 24 Ore ” gli organizzatori riceveranno l’equivalente dei proventi mancati per via dell’assenza del pubblico (tra i 4 e i 6 milioni) dae impiantisti del loco.

110 milioni di franchi per i diritti dei mondiali di sci alpino e nordico 2019/2021, che verranno in parte spartiti tra i singoli comitati, con Cortina che dovrebbe ricevere circa 30 milioni (cifra che comprende sia i diritti tv che le sponsorizzazioni globali). La parte più rilevante del business gira di conseguenza attorno ai diritti media e marketing, dove Infront ricopre un ruolo da protagonista. La società svizzera ha investito circaper i diritti dei mondiali di sci alpino e nordico 2019/2021, che verranno in parte spartiti tra i singoli comitati, con Cortina che dovrebbe ricevere circa 30 milioni (cifra che comprende sia i diritti tv che le sponsorizzazioni globali).

L’evento sarà trasmesso da 36 broadcaster in 280 paesi, con la sponsorizzazione di 15 società di rilievo internazionale tra cui Pirelli, Longines, Helvetia e Emporio Armani. In Italia il Mondiale sarà visibile sui canali Rai, ma Infront fornirà comunque dei servizi, come dichiarato da Alessandro Giacomini (Managing Director di Infront Italia – nella foto sopra). Fondazione Cortina 2021 ha raccolto circa 12 milioni dai partner di sponsor locali, di cui 2 sono stati forniti da Telepass, che sarà presenting sponsor dell’evento. Di rilievo sono stati anche i contributi forniti da Audi, Enel, Banca Ifis, Eolo e Forst.

L’importanza di questo evento non si limita semplicemente al campo sportivo, come riportato dal presidente della Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton, ma anche alla possibilità di sviluppo di Cortina e del suo territorio, attraendo investimenti pubblici e privati.

Gli investimenti sull’area di Cortina ammontano infatti a 415 milioni di euro, alimentati da 3 fonti principali.

Il primo (270 milioni) è fornito da Anas per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture viarie. Il secondo (95 milioni), dedicato al piano delle opera a Cortina, verrà gestito da Valerio Torniolo, commissario straordinario ad acta per la realizzazione del progetto sportivo dei Mondiali, che ha comunicato a “Il Sole 24 Ore” provenienze e ripartizioni dei fondi.

La maggior parte del budget verrà investito sulle infrastrutture sciistiche e sui servizi annessi nell’area di Cortina.

Infine nel terzo ed ultimo capitolo sono compresi 50 milioni stanziati dalla Regione nell’ambito dei finanziamenti “Montagna Veneto” per la riqualificazione dell’hospitality ampezzana.