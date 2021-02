4+Nutrition nuovo fornitore ufficiale dell’A.C. ChievoVerona

L’A.C. ChievoVerona è lieta di annunciare l’accordo di collaborazione con 4+ Nutrition quale «Nutrition Partner» del club.

4+ Nutrition è un’azienda specializzata nel settore degli integratori alimentari per lo sport in cui cura l’intera filiera, a partire dalla realizzazione del prodotto, con garanzie di qualità e sicurezza estreme. Nata nel 2004, si contraddistingue sul mercato per le formule più avanzate e una continua attività di ricerca.

La collaborazione con il ChievoVerona prevede il supporto di 4+ Nutrition quale fornitore ufficiale della prima squadra fino al termine della stagione agonistica 2020/21 anche con un’attenzione particolare per ciò che concerne l’aspetto nutrizionale degli atleti.

Diego Rossetto, CEO di 4+ Nutrition: «É per noi motivo d’orgoglio accompagnare un club come il ChievoVerona lungo il suo percorso. Lavorare fianco a fianco con club professionistici ci permette di perseguire il nostro obiettivo: migliorare la performance ed il benessere degli atleti».

Enrico Corvaglia, responsabile commerciale AC ChievoVerona (nella foto sopra): «Sono davvero felice dell’avvio della partnership con 4+ Nutrition, un player di livello assoluto nel proprio campo. Negli ultimi anni si è assistito ad una grande evoluzione del concetto di nutrizione che è diventata una componente fondamentale nel mondo dello sport anche e soprattutto a livello professionistico. Aere al fianco un’azienda come la 4+ Nutrition, straordinariamente attenta e competente sia in termini di ricerca che procedure operative, rappresenta un valore aggiunto».