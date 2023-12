Il marchio di escort “Fatal Model” si lega al Vitoria (Serie B brasiliana)

Nuova operazione di abbinamento commerciale di “Fatal Model” agenzia digitale brasiliana specializzata in “accompagnatrici” (il sito registra una media mensile di 20,9 milioni di utenti e 504 milioni di pagine visualizzate) che sarà visibile, con il proprio logo, sulla manica destra della divisa ufficiale dell’E.C. Vitoria, società con base a Salvador de Bahia. Una sponsorizzazione economica importante, alla luce di quanto ufficializzato dallo stesso club bahiano, rimasto però al centro di una serie di contestazioni per la particolarità dell’abbinamento (l’azienda in questione si occupa comunque di business sessuale e lo dichiara pubblicamente presentandosi come la più importante piattaforma digitale di “escort”).

Fatal Model è partner nel complesso di 8 club brasiliani: oltre al Vitòria (attualmente nella Serie B verdeoro) sostiene anche il Paysandu S.C. (Serie C), il Sampaio Correa F.C. (Serie B), l’A.A. Ponte Preta (Serie B), l’ABC C.F. (Serie B), il CRB (Serie B), il Brusque F.C. (campionato Catarinense/2° divisione) e la Tombense F.C. (Serie B), tutte realtà calcistiche che militano in serie minori (con una forte presenza nella seconda divisione del futebol verdeoro).