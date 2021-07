S.S. Juve Stabia e Givova hanno presentato le nuove maglie per la stagione 2021/22

La S.S. Juve Stabia e Givova hanno realizzato le nuove maglie dal design elegante e pulito per la stagione 2021/2022: TitanWave è il nome del prodotto all’avanguardia. La parte frontale ha innesti in lycra che garantisce un’ottima vestibilità. Nel retro il tessuto scelto è il Jacquard che favorisce la respirazione e l’areazione della pelle. Impreziosiscono i dettagli del colletto “Double Neck” in rib, la presenza dei loghi Givova e il logo della S.S. Juve Stabia (club di Serie C – girone “Sud” nella stagione 2021/22).

Maglia Home

Classica la prima casacca a strisce giallo blu Navy. Logo in Woven e dettagli in ricamo ad altissima frequenza. Nella parte bassa è presente l’icon logo in trasparenza.

Maglia Away

Bianca con strisce giallo blu Navy. Logo in Woven e dettagli in ricamo ad altissima frequenza. Nella parte bassa è presente l’icon logo in trasparenza.

Maglia Alternate

Gialla con striscia laterale blu Navy. Logo in Woven e dettagli in ricamo ad altissima frequenza. Nella parte bassa è presente l’icon logo in trasparenza. Le maglie da portiere sono in monocolore (Verde, Arancio, Azzurro) che riportano l’icon logo grande nel fianco.