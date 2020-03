RunGo è la migliore “idea” premiata al RunHack (II edizione). Il commento dei cinque vincitori

Marta Cioffi, Marco De Pisapia, Valentina Perna, Gerardo Safiotti e Marina Sonni sono gli autori di “Run-Go”, giudicata l’idea migliore al servizio di chi corre. Puntando sulla gamification e sulla realtà aumentata, i cinque coinquilini trentenni hanno sfruttato la geolocalizzazione con GPS per favorire la formazioni di gruppi di allenamento, stimolandoli a sfidarsi gli uni con gli altri in un meccanismo competitivo.

La seconda edizione di RunHACK, organizzata da FIDAL, Runcard, Infront e tree, si è svolta interamente online, con i partecipanti collegati da ogni angolo d’Italia tramite la piattaforma Cisco Webex. Ai partecipanti e ai visitatori, collegati in video tramite la piattaforma Remo, apparivano una serie di tavoli di lavoro virtuali, allestiti su due piani. Con pochi click era possibile passeggiare fra i team, sedersi fra loro, osservarli al lavoro (ciascuno da casa propria, collegati tramite microfono e webcam) e anche confrontarsi sui progetti.

«Per sposare la challenge siamo partiti dall’analisi dei bisogni di un runner globale cercando di individuarne i trend futuri. Abbiamo quindi abbiamo progettato una modalità che potesse coinvolgere runner esperti ma anche “first mover” in un gioco competitivo e condiviso sull’esistente app di RunCard…Run-Go è una funzionalità unica e attualmente non presente sul mercato con una spiccata componente di gamification basata su realtà aumentata geolocalizzata con GPS che permette di competere con altri runner in percorsi a punti. Con Run-Go il runner può scegliere l’area di corsa, raccogliere le fiaccole e i premi che appaiono lungo il percorso e accumulare punti per sfidare gli altri giocatori e scalare la classifica mensile locale e nazionale. Un certo numero di premi raccolti assicura il possesso di un tripode e consente di creare il proprio team. Il tripode verrà visualizzato sulla mappa e sarà visibile a tutti. Il nostro progetto unisce i runner locali favorendo le interazioni sociali e li stimola a confrontare i propri risultati tramite ranking scoprendo nuovi percorsi. Con Run-Go infine ci si sente parte di una comunità. Un’ultima riflessione: nel silenzio di una Roma in quarantena si è levato un boato: abbiamo vinto! È stato bellissimo partecipare ad un hackathon online» – hanno spiegato i vincitori di RunHack (II edizione).

Il team multidisciplinare di “RunGo”:

Marina Sonni, Lawyer

Marta Cioffi, Digital Marketing Specialist

Valentina Perna, Hr Recruiter

Gerardo Safiotti, Senior UX Designer

Marco De Pisapia, Engineer & Professional Blogger