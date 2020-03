30 marzo 1985–30 marzo 2020: 35 anni di presidenza BAMONTE

Oggi 30 marzo 2020 il patron e presidente della Giana Erminio Oreste Bamonte festeggia i 35 anni alla guida della società, carica assunta per votazione della maggioranza dell’assemblea dei soci del 30 marzo 1985. Si tratta di un anniversario importantissimo, un’anzianità di presidenza che nel panorama delle tre serie del calcio professionistico italiano è oggi seconda solo a Luigi Fresco, presidente della Virtus Vecomp Verona.

“Che la presidenza Bamonte fosse l’unica realtà percorribile era scontato, nulla di traumatico, ma solo l’obiettiva necessità di voltare pagina”. Con queste parole il 7 aprile 1985, Radar, il settimanale locale di Gorgonzola accoglieva Oreste Bamonte alla guida della Giana. Parole che rilette oggi, a distanza di 35 anni, sono state davvero profetiche, soprattutto “realtà” e “pagina”. Perché Oreste Bamonte non è stato e non è, tuttora, solo un presidente. È il proprietario e l’anima della Giana Erminio, l’uomo che ha trasformato un club di paese in una società professionistica a 360° e che nel frattempo ha “costruito” con le sue risorse uno stadio moderno, il “Città di Gorgonzola”, che è un autentico gioiello per la città. Tutto ciò è stato realizzato in più di trent’anni di presidenza e assumendo la guida della società con la squadra nella parte destra della classifica di Prima Categoria. Come detto nella stagione 1984-85 la Giana vivacchia in Prima Categoria e quando Bamonte assume la presidenza sta finendo una stagione difficile, vissuta quasi per intero nella seconda metà della classifica, senza squilli, con tanto di un avvicendamento in panchina a metà stagione. Dal neo-presidente nessuno si aspetta miracoli ma si intuisce già all’epoca il suo carattere determinato e la sua voglia di fare. La Giana, che prima del suo avvento si trovava in una situazione precaria anche dal punto di vista societario, non può “vivacchiare” ma deve essere protagonista, almeno a livello regionale. La squadra conclude la stagione 1984-85 al decimo posto su sedici squadre, con poche luci e tante ombre, ma con la garanzia che il nuovo assetto dirigenziale lavorerà al meglio per poter ripartire con nuovi propositi l’anno successivo.Dal libro “1909 -2019 Centodieci Anni. Giana Erminio la Favola in Bianco Azzurro” di Stefano Spinelli.

I 30 anni li abbiamo festeggiati sul campo il 28 marzo 2015, prima del calcio d’inizio di un Giana-Pavia valida per la 32ª giornata del campionato 2014/15, il primo giocato dalla società di Oreste Bamonte tra i professionisti. Oggi che siamo giunti al sesto anno di calcio professionistico e che, in questo 30 marzo 2020, il campo è purtroppo lontano per tutti a causa di un’emergenza sanitaria che si è presa di prepotenza lo scenario, vogliamo celebrare questo anniversario con un messaggio da parte di alcuni dei suoi giocatori, presenti e passati, da parte di mister Cesare Albè, con lui da 25 anni, da parte di Angelo Colombo, direttore alla Giana ancor prima del suo avvento alla presidenza, ma anche da parte del sindaco di Gorgonzola, la città che l’ha accolto e alla quale lui sta lasciando, oltre che uno Stadio, un’incredibile eredità sportiva.

Angelo Stucchi, Sindaco di Gorgonzola: «Carissimo Presidente, scrivo questi miei auguri per i suoi 35 anni di presidenza della Giana Erminio nei giorni dell’emergenza epidemiologica COVID-19, dove tutto è cambiato. Associo questa difficoltà a quando allora, in una situazione difficile, lei prese per mano questa squadra e la portò a grandi successi, sino alla Serie C. Quanto da lei fatto incoraggia la Città di Gorgonzola a fare i sacrifici richiesti, perché ogni risultato raggiunto è frutto di tanti sacrifici. Guardando a lei, alla sua storia di imprenditore e di uomo dello sport, il “ce la faremo” detto tante volte diventa credibile e speranza vera. Grazie Presidente Bamonte per quanto fatto e per quanto lei rappresenta».

Angelo Colombo, Responsabile della Gestione A.S. Giana: «Ad un Presidente rimasto in carica per 35 anni bisogna fare un monumento! Bisogna solo ringraziarlo, perché sicuramente resterà nella storia della Giana!»

Cesare Albè, allenatore A.S. Giana: «Caro Presidente Bamonte, congratulazioni e auguri per questo prestigioso traguardo! Un grande ringraziamento per tutto quello che ha fatto e che farà, un riferimento straordinario nel mondo calcistico per intere generazioni! In un momento così difficile come l'attuale, abbiamo però bisogno più che mai della sua forza e della sua "lucida follia" per poterci riprendere, perché lei è il nostro highlander. Grazie Pres!»

Marco Capano, centrocampista A.S. Giana: «35 anni di presidenza han fatto di una semplice squadra una grande squadra. Forza Giana! Grazie Presidente!»

Daniele Dalla Bona, centrocampista A.S. Giana: «Fu bello esserci lo scorso anno, è stato un onore ritornare quest'anno a far parte di questa famiglia. Avanti così Pres! La tua creatura è meravigliosa. Forza Giana, Auguri Pres».

Giacomo Gambaretti, difensore A.S. Giana: «Pres ci tenevo a farle i complimenti per i suoi 35 anni di Giana Erminio, nonostante questo brutto periodo, sperando che tutto questo finisca al più presto».

Fabio Perna, attaccante A.S. Giana: «È un onore per me poter condividere questo traguardo importante con lei, che in questi anni ha saputo costruire una grande e consolidata realtà tra i professionisti, mantenendo sempre uno spirito familiare e avendo la capacità di riconoscere prima l'uomo del giocatore. Congratulazioni Pres».

Gianluca Piccoli, centrocampista A.S. Giana: «Mi stringo forte insieme a lei e a tutti i nostri concittadini con la speranza che molto presto possiamo tornare ad esultare insieme. Ha fatto cose straordinarie per questa società, contribuendo a dare lustro alla città. Ma mi piace pensare che il bello debba ancora venire! Un abbraccio alla famiglia».

Daniele Pinto, capitano e centrocampista A.S Giana: «Se nella vita ho potuto realizzare il mio sogno lo devo a lei, Presidente unico e persona vera. Grazie Presidente. Congratulazioni per questi 35 anni di presidenza. Sempre forza Giana!»

Matthias Solerio, difensore A.S. Giana: «Un giorno particolare da festeggiare, un giorno speciale per lei: i suoi 35 anni da Presidente. Questa cosa non è da tutti e le fa onore per tutto il lavoro svolto con serietà e professionalità. Ha portato questa squadra, con Cesare Albè, in un posto dove non avremmo mai pensato di arrivare… Un sogno chiamato LEGA PRO. Abbiamo trovato il vero calcio grazie a lei e non smetteremo mai di ringraziarla per tutto ciò che ha fatto e che fa per questa società, che per me non è una società, ma una famiglia. E non smetterò mai di ringraziarla per avermi fatto riavvicinare a casa e stare vicino alla mia famiglia in uno dei momenti più brutti e difficili della mia vita. Grazie Presidente e tanti auguri per questi splendidi 35 anni. Un forte abbraccio».

Dario Teso, difensore A.S. Giana: «I complimenti al Presidente che per 35 anni ha messo cuore e passione in questa bella realtà come la Giana Erminio. Un grazie personale all'uomo che mi ha dato la possibilità di uscire da un momento per me complicato. Forza Giana».

