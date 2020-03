PREMIER LEAGUE (EPL): VICINA LA VENDITA DEL NEWCASTLE FC PER 340 MILIONI DI STERLINE

(di Sejon Veshaj) – Secondo il quotidiano inglese The Daily Telegraph, la FA (Football Association) è stata informata dell’offerta ufficiale da parte del PIF (fondo di investimenti pubblici dell’Arabia Saudita) volta all’acquisizione del Newcastle Football Club, per una somma complessiva di 340 milioni di sterline (382,58 milioni di euro).

Sembra così volgere al termine la “telenovela” riguardante la vendita dello storico club del nord-est dell’Inghilterra da parte del contestatissimo proprietario Mike Ashley, alla guida dei Magpies dal 2007, quando rilevò il club di St. James Park per la cifra di 134 milioni di sterline. Ashley, amministratore delegato di Sports Direct (una delle principali catene europee di vendita di articoli sportivi con 700 negozi nel Regno Unito e 19 punti vendita in Europa), è bersaglio di contestazioni da parte della tifoseria del Newcastle sin dal suo insediamento, venendo accusato di scarsi investimenti nella squadra, che da anni naviga ormai nelle parti basse della Premier League.

Il PIF (Public Investment Fund) è il fondo sovrano dell’Arabia Saudita e tra i maggiori al mondo con un patrimonio totale stimato di 320 miliardi di dollari. Yasir Al-Rumayyan, governatore del fondo d’investimenti, diverrebbe azionista di maggioranza del club con una quota dell’80%.

L’altro 20% rimanente sarebbe diviso a metà tra la società PCP Capital di Amanda Staveley e i fratelli Rueben, David e Simon, uomini d’affari e filantropi britannici, la cui famiglia è stata considerata la seconda più ricca del Regno Unito dal Sunday Times Rich List con un patrimonio netto di 18 miliardi di sterline.

Mediatrice decisiva nella trattativa che porterà gli sceicchi alla guida del Newcastle è Amanda Staveley, imprenditrice al vertice del fondo di investimenti PCP Capital Partners, particolarmente attivo in Medio Oriente e in Cina, con un giro d’affari complessivo di 28 miliardi di dollari. Già intermediaria nella trattativa che portò nel 2008 lo sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan alla guida del Manchester City, negli ultimi anni è stata vicina ad entrare nell’organigramma del Liverpool in seguito all’interesse nei confronti dei Reds da parte di un altro sceicco, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Dal 2017 la Staveley ha spostato la propria attenzione sul Newcastle United, ma le difficoltà incontrate nella trattativa con Mike Ashley non hanno mai portato ad una fumata bianca.

L’allenatore del Newcastle Steve Bruce afferma di non essere a conoscenza della negoziazione per la vendita del club e assicura di non aver mai parlato né con il presidente Ashley né con l’amministratore delegato Charnley a riguardo.

Anche i profili ufficiali della società non hanno ancora commentato le voci che vedono la trattativa in dirittura d’arrivo ma la calda tifoseria delle “gazze” rimane in attesa di un annuncio imminente, con il sogno di riportare il club ai fasti del passato.