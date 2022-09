Rugby: le Zebre Parma svelano la nuova terza maglia tutta gialloblù

Zebre Parma, un club e un binomio indissolubile, quello con la città ducale che dal 2012 è la ‘casa’ della franchigia di proprietà della Federazione Italiana Rugby. Un legame che viene esaltato attraverso le divise da gioco che il XV del Nord Ovest ha svelato recentemente per quanto riguarda gli impegni in United Rugby Championship e che ora ribadisce svelando i nuovi kit gara per l’EPCR Challenge Cup, competizione nella quale il club italiano esordirà il fine settimana del 10 dicembre al ‘Lanfranchi’ contro il Tolone della bandiera Azzurra Sergio Parisse. Il gialloblù è diventato il leitmotiv delle maglie delle Zebre che omaggiano così la città di Parma attraverso i colori del suo logo.

Maglie con un’anima fortemente green e che Macron, partner tecnico del club, ha realizzato in Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata. Il tessuto principale utilizzato è Eco- Armevo e gli inserti sono in Eco-Bodytex, materiali che oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza. Una scelta e un impegno di sostenibilità e rispetto per l’ambiente condiviso in pieno da Zebre Rugby Club.

Il nuovo Game Set di Coppa è composto dalla maglia gialla con collo a V sul cui bordo è inserito il tricolore. Sulle maniche e sui fianchi della maglia è presente, fronte retro, in blu, la grafica zebrata identificativa dell’anima delle Zebre Parma: un pattern ideato da Areaitalia, agenzia di comunicazione e pubblicità di Parma partner del club dall’anno della sua fondazione nel 2012. Sul petto, a destra, il Macron Hero, al centro il logo delle Federazione Italiana Rugby e a sinistra lo stemma del club.

Storia e identità del club sono espressi anche dai dettagli grafici presenti nel retro della maglia. Nel retrocollo esterno è stampata la frase “LUCA E LEO SEMPRE CON NOI”, in ricordo di Luca Sisti, il video Analyst scomparso nel 2015 in un incidente stradale e di Leonardo Mussini, responsabile area comunicazione e marketing, prematuramente scomparso nel settembre 2021. Nella parte bassa posteriore della maglia, a mezzaluna, è inserito il tricolore e più in basso la scritta AUT FACERE SCRIBENDA, AUT SCRIBERE LEGENDA, motto latino il cui significato è quello che i giocatori delle Zebre, impegnati sui campi di tutta Europa hanno il dovere e il privilegio di ‘fare cose degne di essere scritte ed essere narrate”. I pantaloncini sono gialli con banda sui fianchi che riprende la grafica zebrata blu della maglia e nella parte posteriore hanno la mezzaluna tricolore. I calzettoni gialli hanno davanti il Macron Hero, sul polpaccio una banda verticale tricolore e la scritta ZEBRE in blu.