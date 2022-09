Lega Basket riconferma Umana nel ruolo di Gold Sponsor per la Frecciarossa Supercoppa 2022

Lega Basket riconferma Umana al suo fianco in qualità di Gold Sponsor per la Frecciarossa Supercoppa 2022. Questa importante partnership riconferma anche l’impegno di Umana nel mondo sportivo – in particolare della pallacanestro -, nella promozione dei valori che veicola e nel ruolo sociale che riveste nelle comunità.

La Frecciarossa Supercoppa è il primo appuntamento della stagione 2022/23 della Serie A, in programma il 28 e 29 settembre al PalaLeonessa A2A di Brescia. Le quattro squadre partecipanti sono l’EA7 Emporio Armani Milano, la Virtus Segafredo Bologna, la Bertram Yachts Tortona e il Banco di Sardegna Sassari.