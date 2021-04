RUGBY: LA BETFRED SUPER LEAGUE CONCORDA UN ACCORDO BIENNALE SUI DIRITTI SKY SPORTS

Dopo che i 12 club della Betfred Super League hanno preso la loro parte, potrebbe rimanere poco alla Rugby Football League (RFL), che ha perso il diritto di condurre i negoziati di trasmissione quando i club della Betfred Super League si sono staccati dall’organo di governo nel 2018.

Tuttavia, l’RFL ora ha il proprio servizio di streaming e dovrebbe essere in grado di negoziare un accordo con un altro partner di trasmissione per mostrare le partite di Campionato e Lega 1, che attualmente fanno parte del pacchetto Sky.

Inoltre, come parte del nuovo accordo, Sky ha accettato di rendere disponibili alcune delle partite di questa stagione tramite piattaforme Sky in chiaro nel tentativo di aumentare il pubblico.

Davy, che è entrato nella breccia causata dalla partenza di Elstone a marzo, ha dichiarato: “È fantastico poter estendere la nostra eccellente partnership con Sky Sports. Sky è con noi dall’inizio della competizione, nel lontano 1996, e ora è parte integrante della famiglia della Super League. Insieme, la nostra partnership ha visto la Super League raggiungere cifre da record negli ultimi anni. Insieme siamo riusciti a dare ai fan una copertura eccezionale in questi tempi senza precedenti. Siamo veramente grati per la copertura completa della Betfred Super League di Sky Sports, che ha catturato così tanti momenti iconici per oltre 25 anni. La Betfred Super League non vede l’ora di lavorare con Sky Sports su l’entusiasmante opportunità del free-to-air, facendo crescere il nostro pubblico e consentendo a più fan che mai di vedere il nostro grande gioco”.

In base al nuovo accordo, Sky mostrerà 66 partite in diretta ogni stagione e avrà la prima scelta dei turni settimanali e dei playoff. L’emittente televisiva a pagamento manterrà inoltre i diritti esclusivi per il Magic Weekend e il Grand Final.

L’amministratore delegato di Sky Sports Rob Webster ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare il nostro accordo sui diritti con la Betfred Super League fino al 2023. È una testimonianza della qualità della concorrenza e della nostra copertura che vede la nostra partnership andare oltre un quarto di secolo. La Betfred Super League continua a produrre fantastici incontri in campo ed è una parte essenziale della nostra offerta ai clienti di Sky Sports. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri spettatori altri momenti magici dalla competizione negli anni a venire”.